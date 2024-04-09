4月8日，加拿大罕见日全食。当日下午3点19分，小女儿家居住的多伦多地区的天空突然变黑，当时我们戴着观日食眼镜，罕见地看到太阳被月亮遮住96%的天文奇景，所见太阳仅像一个红红的月牙。此刻天色昏暗、如同夜幕笼罩，路灯车灯齐亮，气温骤然降低，我们为此生有幸清晰地观赏日全食，感到兴奋不已。

资料显示，上次日全食路径穿越加拿大是在1979年。2017年的日食，在美国可以看到日全食，而在加拿大所见则是日偏食。本次，北美大片地区在4月8日均可见日全食。据估计，有4400万人生活在加拿大、美国和墨西哥日全食路径内，他们都有观赏日全食的好运气。

天文学家、约克大学自然科学系主任Robin Metcalfe博士说：“日全食只能在地球上非常狭窄的地带看到，宽度只有约150公里。由于地球主要由水组成，因此日全食一般只能从海上看到。这就是4月8日日全食如此罕见的原因。”

在加拿大观赏此次日全食，确是天赐良机。因此，很多人提前一年就预定了沿日全食路径的加拿大城镇的酒店，且多是全家出动一起看日全食。大多伦多地区的许多居民都在最佳观赏区尼亚加拉大瀑布观看日全食，现场人声鼎沸，人们伴着音乐与美食观赏这罕见的天文景象，犹如欢度一个重大节日。（冯霄/文 于世文/摄）

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