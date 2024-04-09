人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

在多伦多观赏日全食

2024年04月09日10:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

4月8日在多伦多所见日全食景象。于世文摄
4月8日在多伦多所见日全食景象。于世文摄

4月8日，加拿大罕见日全食。当日下午3点19分，小女儿家居住的多伦多地区的天空突然变黑，当时我们戴着观日食眼镜，罕见地看到太阳被月亮遮住96%的天文奇景，所见太阳仅像一个红红的月牙。此刻天色昏暗、如同夜幕笼罩，路灯车灯齐亮，气温骤然降低，我们为此生有幸清晰地观赏日全食，感到兴奋不已。

资料显示，上次日全食路径穿越加拿大是在1979年。2017年的日食，在美国可以看到日全食，而在加拿大所见则是日偏食。本次，北美大片地区在4月8日均可见日全食。据估计，有4400万人生活在加拿大、美国和墨西哥日全食路径内，他们都有观赏日全食的好运气。

天文学家、约克大学自然科学系主任Robin Metcalfe博士说：“日全食只能在地球上非常狭窄的地带看到，宽度只有约150公里。由于地球主要由水组成，因此日全食一般只能从海上看到。这就是4月8日日全食如此罕见的原因。”

在加拿大观赏此次日全食，确是天赐良机。因此，很多人提前一年就预定了沿日全食路径的加拿大城镇的酒店，且多是全家出动一起看日全食。大多伦多地区的许多居民都在最佳观赏区尼亚加拉大瀑布观看日全食，现场人声鼎沸，人们伴着音乐与美食观赏这罕见的天文景象，犹如欢度一个重大节日。（冯霄/文 于世文/摄）

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部