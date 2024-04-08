本轮巴以冲突自去年10月7日爆发至今，已持续整整半年。

虽然联合国与国际社会提出种种停火方案，但因为有美国的偏袒，以色列仍在不断推进军事行动。

加沙战事不断升级，导致冲突在整个中东地区迅速蔓延，令越来越多的国家和民众卷入其中。

伊朗驻叙利亚大使馆领事处日前遭导弹袭击事件更是震惊了世界，也将地区局势推向更危险的境地。

卡塔尔半岛电视台网站：这起空袭事件导致7名伊朗军事顾问死亡，其中包括2名伊朗伊斯兰革命卫队将领。

以色列给美国挖了个坑？

空袭发生后，以色列和以往一样，既不承认也不否认。但外界普遍认定空袭系以色列所为无疑。中东多国已在声明中明确对以色列予以谴责。

在联合国安理会应伊朗要求举行的紧急会议上，大部分国家表达了对这起公然违反《维也纳外交关系公约》的袭击事件的关切，并指出由此引发的紧张局势是巴以冲突外溢的又一证明。

有媒体引用专家的观点警告，以色列此次袭击有可能导致加沙冲突蔓延到更大范围。一些专家甚至认为，这起事件可能迫使德黑兰直接出手。

《阿拉伯周刊》报道截图

伊朗的愤怒是显而易见的。

伊朗最高领袖哈梅内伊誓言将对以色列进行报复。

伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里6日表示，伊朗将在适当的时候做出回应，“以必要的精准度和规划给敌人造成最大程度的破坏，以便让他们对自己的行为感到后悔”。

法新社报道截图

与此同时，伊方通过瑞士驻德黑兰大使馆向美国政府发出了重要信息：作为以色列政权的支持者，美国必须为此次袭击事件承担责任。

伊朗总统办公室负责政治事务的副主任穆罕默德·贾姆希迪表示，伊方已经书面警告美国政府“远离以色列”，以免受伤害。而华盛顿则要求伊朗不要将美方设施作为打击目标。

美国有线电视新闻网援引一名美国政府高级官员的话报道称，美国眼下正处于高度戒备状态，准备应对伊朗对以色列或美国目标的报复袭击。

这名官员称，美以两国政府尚不清楚伊朗计划何时以及如何进行回击，但他认为伊朗的回击是“不可避免”的。

美国有线电视新闻网报道截图

伊朗政治分析人士胡什查什姆认为，此次空袭是以色列对伊朗一贯敌对行为的升级。以色列企图借此达到扩大战事范围的目的，以便让美国更难脱身。

胡什查什姆：“现在以色列试图将战火引入其他国家，比如黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、伊朗、也门等，但他们没有足够的能力来这样做，所以他们点燃导火索。一旦伊朗进行回应，按照回应的力度和强度，美国和北约就可能使地区战事升级。”

资料图：胡什查什姆

“不希望”冲突外溢的美国一直在玩“双标”

伊朗与以色列之间的直接冲突一旦爆发，带给整个中东地区的灾难性后果难以想象。

事实上，本轮巴以冲突的外溢效应早已蔓延至黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、也门等地区多国。其中，黎巴嫩是这场“多线战争”中除巴勒斯坦加沙地带之外与以色列冲突最激烈的区域。

据统计，自本轮巴以冲突爆发次日黎以临时边界两侧开始相互炮击至今，黎巴嫩境内已死伤上千人，约10万人流离失所。目前，双方冲突丝毫不见缓和迹象。

卡塔尔半岛电视台网站：黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉５日发表电视讲话称，真主党“不惧怕战争”，“完全准备好了与以色列打到底”。

红海局势紧张也是此次巴以冲突外溢的突出表现。

为表示对巴勒斯坦的支持，也门胡塞武装自去年11月中旬开始在红海水域攻击与以色列有关联的船只，红海危机由此发端。

今年１月起，美国联手英国对胡塞武装发起连番空中打击。但此举非但没能迫使胡塞武装退让，反而促使胡塞武装将关联美国或英国的船只也纳入攻击范围，进一步加剧了地区紧张局势。

美联社报道截图

有分析指出，造成这一局面的重要原因是，强硬对抗西方和以色列的胡塞武装在国际和地区层面获得了前所未有的道义支持；而美英绕过联合国对胡塞武装动武，则再次凸显出自身在巴以问题上的双重标准。

正如伊朗外长阿卜杜拉希扬所说，美国不应在全力支持以色列的同时，还要求其他方面“保持克制、沉默、不采取行动”；美国不应在声称不希望冲突在地区扩大的同时，又在红海挑起与也门胡塞武装的战争。

资料图：阿卜杜拉希扬

此外，美国在本轮巴以冲突中对以色列的一味袒护，还激起伊拉克等地反美武装对驻伊拉克、叙利亚美军基地的频繁袭击，而美国和以色列则多次发动空袭予以报复。

这条外溢战线的冲突烈度虽然有限，但在巴以冲突不断升级的背景下，美国在中东的军事存在及其报复反美民兵组织所造成的对平民的“附带伤害”进一步激化了地区内的反美情绪。

用伊拉克前武装部队总司令发言人阿卜杜勒-卡里姆·哈拉夫的话说，这些针对美军基地的袭击是向美国政府发出的明确信号：美国对以色列的支持力度越大，民兵武装对美方目标的打击频率就越有可能增加。

(责编：艾雯、崔译戈)