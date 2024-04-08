新华社加沙4月8日电 热点问答｜以色列为何从加沙地带南部撤军？

新华社记者柳伟建

以色列媒体7日报道，以军已从加沙地带南部撤出所有地面部队，目前加沙地带只留下一个旅。同日，以媒报道说以色列将派出代表团赴埃及参加有关加沙地带停火和释放被扣押人员的谈判。以军为何突然宣布从加沙南部撤军？加沙停火能否实现？以军是否会改变进攻拉法的计划？

以色列为何突然撤军？

以色列媒体报道说，此次撤军标志着以军在加沙地带的军事行动正式转向“低强度”阶段。未来以军将更多采取“定点清除”的方式打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）为首的巴武装人员。

分析人士指出，联合国安理会3月25日首次通过明确要求加沙地带实现停火的决议后，以色列面临越来越多国际压力。此外，4月1日以军空袭加沙地带中部城市代尔拜拉赫造成包括美英等多国援助人员死亡，使西方国家对以色列的态度发生重大变化。在此背景下，以军可能不得不考虑战略收缩，防止被国际社会进一步孤立。

以军6日说，在加沙地带南部城市汗尤尼斯发现一名以色列被扣押人员的遗体。哈马斯方面同一天表示，其武装人员在汗尤尼斯多次伏击造成大量以军士兵死亡。以军7日说，4名以军士兵被哈马斯伏击打死。卡塔尔半岛电视台在其分析文章中指出，上述现象表明，以军很难实现在加沙地带南部摧毁哈马斯并解救被扣押人员的目标。以军长期作战，已进入疲劳期，此时撤离是为避免在汗尤尼斯等地与哈马斯陷入消耗战。

此外，随着以色列在北部与黎巴嫩真主党的冲突愈演愈烈，以军势必将更多兵力转入北部战线。以色列国防军7日发表声明说，北部战线已进入“由守转攻”的准备阶段。

加沙停火能否实现？

据多家以色列媒体报道，以色列战时内阁7日召开会议后派出由以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚率领的代表团前往埃及，并将授予其更多权力。根据以政府新闻办公室的声明，内塔尼亚胡在7日会议期间发表讲话时说，以色列已准备好达成协议，但不会屈服于哈马斯方面的“过分要求”。只要哈马斯不释放被扣押以色列人，就不会有停火。

以色列公共广播公司7日援引消息人士的话报道说，未来几天将是能否达成协议的“决定性日子”，各方正在紧密接触，旨在达成停火协议并交换巴以双方被扣押人员。以色列《国土报》报道说，美国方面将要求哈马斯和以色列双方作出更大让步。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德3日在多哈同到访的西班牙首相桑切斯举行新闻发布会时表示，是否同意加沙地带流离失所者返回家园，是影响协议能否达成的主要分歧点。沙特阿拉伯阿拉比亚电视台7日报道说，哈马斯在谈判中要求以色列“无限制”允许加沙地带流离失所者返回家园，但以色列无法接受。

分析人士指出，以色列和哈马斯未来达成临时停火协议的可能性正在增大，但全面停火很难实现。

以军是否会改变进攻拉法的计划？

以色列国防部长加兰特7日在以军南部军区司令部完成局势评估后表示，以军从汗尤尼斯地区撤军是为“将来的任务做准备”，包括在加沙地带南部城市拉法的军事行动。

分析人士指出，以军此次从加沙地带南部撤军不会影响未来其对拉法发起进攻。巴勒斯坦分析人士艾曼·优素福认为，内塔尼亚胡多次表示将对拉法发动地面进攻，以“彻底消灭”哈马斯，这是以色列国内的共识。美国方面也赞同在拉法击败哈马斯的重要性。

优素福说，以军进攻拉法不可避免，关键在于进攻形式。他认为，拜登政府为防止大量平民伤亡而背负更大的舆论压力，可能要求以色列避免在拉法继续进行“无差别进攻”，而是转向“更精准”的定点清除行动。（参与记者：吕迎旭）

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