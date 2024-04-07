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中泰经贸合作推介会在曼谷举行

2024年04月07日09:21 | 来源：人民网-国际频道
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温州市市长张文杰致辞。人民网记者 白元琪摄
温州市市长张文杰致辞。人民网记者 白元琪摄

人民网曼谷4月6日电 （记者白元琪）由中国浙江省温州市人民政府主办，泰国中华总商会等机构协办的经贸合作推介会4月6日下午在泰国曼谷举行。泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴，泰国中华总商会主席林楚钦，中国驻泰国大使馆经商处参赞张潇潇等嘉宾出席会议并发表致辞。由温州市市长张文杰率领的温州市政府代表团、经贸代表团，泰国商界大型企业代表，泰国多个行业协会负责人，华商及侨团负责人等一百三十余人参加活动。

张文杰在致辞中表示，中泰两国是好邻居、好朋友、好亲戚、好伙伴。作为中国改革开放的先行区和创新创业的活力之城，近年来，温州与泰国各地的交流日益密切，经贸合作不断深化。许多泰国企业已在温州落户投资兴业。张文杰表示，通过今天的对接交流，一定能够找到更多合作机会，实现互利共赢、共同发展。

披尼在主旨发言中热烈欢迎温州市政府代表团的到访并表示，近年来，泰中经贸合作日益密切，特别是在新能源汽车领域，中国企业在泰国投资发展迅速，为泰国的汽车产业转型升级做出了重要贡献。“我相信，随着两国交流合作的不断深化，泰中两国人民的友谊将会更加深厚，两国关系也将更加密切。”披尼说。

林楚钦表示，温州作为改革开放的发源地之一，在中国经济发展史上留下了浓墨重彩的一笔。近年来，随着共建“一带一路”高质量发展不断扩展，越来越多的中国科技企业在泰国进行投资。今天的推介会将进一步加强两国、两地企业的合作。

张潇潇表示，中泰友好历史悠久，两国务实合作成果丰硕。截至2023年，中国已连续11年成为泰国最大贸易伙伴，双边贸易额再创历史新高。两国在数字经济、绿色经济、科技创新等领域合作不断深化，高质量共建“一带一路”取得显著成效，互联互通水平不断提升，为两国共享繁荣发展机遇开辟了广阔空间。她表示，此次活动将为两地企业务实合作搭建平台，推动双边关系发展。

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(责编：于洋、张悦)

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