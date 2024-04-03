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热点问答丨医政对峙两个月，韩国总统为什么突然道歉了？

2024年04月03日10:27 | 来源：新华网
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　　新华社首尔4月3日电　热点问答｜医政对峙两个月，韩国总统为什么突然道歉了？

　　新华社记者陆睿　孙一然　冯亚松

　　韩国总统尹锡悦日前就医学院扩招方案及医疗改革发表讲话，对未能及时化解医疗界“罢工潮”给国民带来不便深表歉意。尹锡悦说，如果医疗界能给出更妥当、更合理的方案，政府将持开放态度讨论。

　　自韩国政府今年2月公布医学院扩招方案后，大批医院医生罢工、医学院学生罢课，医学院教授也提出集体辞职，造成医疗体系混乱。政府和医疗界的对峙已经持续两个月，双方一直态度强硬、互不相让。

　　总统为何此时道歉？

　　韩国第22届国会选举定于4月10日举行，这次选举对韩国政局未来数年走向意义重大。执政的国民力量党希望通过这次选举改变目前“朝小野大”局面，在立法层面为尹锡悦政府未来三年执政保驾护航。而韩国一项最新民意调查结果显示，最大在野党共同民主党的支持率领先于国民力量党。

　　韩国媒体和分析人士认为，尹锡悦此时道歉与即将到来的选举不无关系。韩国《时事周刊》在早前的报道中说，尹锡悦支持率2月上升的助推因素之一是推进医学院扩招。当时就有分析指出，尹锡悦政府就扩招展现的强硬态度有基于选情的考量。但如今在实习和住院医生罢工长期化影响下，韩国民众对于医疗改革的态度也逐渐从支持变成有所动摇。

　　根据韩国民调机构“真实计量器”4月1日发布的民调结果，尹锡悦支持率已连续5周下滑。韩国媒体指出，随着政府与医疗界的对峙加剧医疗系统危机，韩国要求政府妥协的声音增大。国民力量党国会议员安哲秀1日表示，应重新讨论扩招规模。

　　能否挽回选战劣势？

　　尹锡悦在道歉的同时再次强调了政府实施医改的决心和扩招必要性。他表示，扩招2000人是政府经过严密计算并与医疗界充分讨论后得出的结论，是最低限度的扩招规模。如果医疗界希望缩小扩招规模并提出有科学依据的方案，政府将持开放态度讨论。他还呼吁医疗界立即中断“非法集体行动”。

　　据韩联社报道，大韩医师协会1日表示，尹锡悦的讲话内容与政府此前所发表的观点毫无区别，令人失望。

　　韩国专家认为，尹锡悦的讲话并未达到“消除矛盾”的目的，而是将“皮球”踢给医疗界，尚不足以帮助执政党在国会选举中挽回劣势。韩国政治评论家李康润表示，从选举角度来看，尹锡悦的讲话对执政党没有太多帮助，目前人们都希望看到更加积极的措施。

　　韩国医政对峙何时休？

　　韩国此次医疗系统危机的导火索是政府2月初公布的医学院扩招方案，内容包括从2025学年起将医学院招生规模从目前的3058人增至5058人，到2035年将新增1万名医生。政府表示，扩招计划基于2035年的供需预测而定，考虑到人口老龄化导致的医疗需求增加，届时医生缺口将达1.5万人。

　　韩国医疗界则认为，政府扩招计划治标不治本，无法解决医疗人员紧缺、资源分配不均等问题，且盲目扩招可能引发过度医疗，从而加重医保系统财政负担，同时还可能降低医学院教学质量。大韩医师协会要求政府立即撤回扩招计划，称政府若单方面强推这一计划，医疗界将“动用一切合法手段抵制”。

　　这并非韩国医疗界与政府围绕医学院扩招的首次对峙。文在寅政府时期也曾发布扩招方案引发医疗界大罢工，最终以政府妥协、停止推进扩招政策收场。

　　受“罢工潮”影响，韩国国内近期出现救护车载着病人辗转十多家医院无人接收、病人因未得到及时医治而死亡、首都圈几家大医院的手术和诊疗量减半等情况。有分析认为，如果医疗界和政府间的分歧无法尽快弥合，韩国医疗体系恐将面临更多混乱。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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