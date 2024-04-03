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助力中非网络媒体合作 “拓展中非网络媒体合作”分论坛在厦门举行

2024年04月03日09:07 | 来源：人民网
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人民网厦门4月2日电 （余乃鎏、陈博）2日，2024中非互联网发展与合作论坛在厦门开幕。当天下午，此次论坛四大分论坛之一的“拓展中非网络媒体合作”分论坛在厦门国际会议中心举行，其旨在深化中非网络媒体合作，共同讲好中非合作共赢的故事。

分论坛现场。人民网记者 陈博摄

分论坛现场。人民网记者 陈博摄

本次分论坛主题为“加强网络媒体合作 促进中非民心相通”，通过加强中非网络媒体的对话与交流，促进双方文化的交流互鉴分享见解与经验，为中非合作提供新的思路和方案，以加深中国和非洲人民之间的相互理解和友谊。

圆桌讨论环节。人民网记者 陈博摄

圆桌讨论环节。人民网记者 陈博摄

分论坛期间，聚焦“创新中非网络媒体叙事 讲好中非友好故事”议题，四位嘉宾分别进行了主题演讲分享。圆桌讨论环节，对话嘉宾围绕“推动网络文化交流互鉴 汇聚合作共赢正能量”“发挥多元主体合力 增进中非民心相通”等议题进行了深入交流与探讨。

现场颁发证书。人民网记者 陈博摄

现场颁发证书。人民网记者 陈博摄

分论坛现场还举行了“中国故事共创会”证书颁发活动，来自喀麦隆、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、卢旺达、加纳等非洲国家的七名人士获颁证书。

国家互联网信息办公室及福建省、厦门市有关领导，部分央媒代表和多所高校科研院所专家学者，以及部分非洲国家媒体代表等参加分论坛。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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