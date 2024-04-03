人民网厦门4月2日电 （余乃鎏、陈博）深化中非互联网领域对话交流，携手构建更加紧密的网络空间命运共同体。2日，2024年中非互联网发展与合作论坛在厦门国际会议中心开幕。此次论坛以“共建数字创新伙伴关系，共创数字合作美好未来”为主题，旨在通过深入交流研讨，凝聚数字合作新共识，共商数字合作新举措，携手推动中非数字领域合作与时俱进、提质升级，共同谱写中非数字合作新篇章。

开幕式在厦门国际会议中心举行。人民网记者 陈博摄

论坛由中国国家互联网信息办公室、福建省人民政府联合主办，福建省互联网信息办公室、厦门市人民政府承办，厦门市互联网信息办公室协办。中国国家互联网信息办公室和福建省、厦门市有关领导，以及来自贝宁、加蓬、刚果（金）等非洲国家的有关政府官员、驻华使节和有关国际组织代表等出席。

据悉，中非友好合作源远流长，历久弥新。特别是2013年以来，在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制平台下，中非合作取得了丰硕成果，其中在数字经济、数字技术、网络安全、网络媒体等领域交流合作日益深化，为中非命运共同体建设注入了新动能。

与会嘉宾济济一堂。人民网记者 陈博摄

近年来，随着人工智能、大数据等新一代信息技术创新发展，数字化、网络化、智能化趋势不断加速，互联网发展带来了更多机遇和挑战，中非也将在数字领域深化互利协作，推动构建更加公平合作、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。

值得一提的是，福建与非洲近年来的合作持续深化，其中在互联网领域，双方在数字经济、数字教育等领域的合作不断拓展，福建一批数字企业到非洲投资兴业，设立海外仓，为非洲国家提供信息化和自动化技术服务，在福建积极推广非洲国家特色产品，仅在过去一年，福建与非洲跨境电商贸易额近45亿元。

开幕式现场。人民网记者 陈博摄

开幕式上的成果发布环节，介绍了本次论坛的三项成果举措：一是面对以人工智能为代表的新技术、新应用对全球发展与治理带来新挑战，将发布2024年中非互联网发展与合作论坛关于非洲人工智能的主题声明，阐述中方关于深化中非人工智能领域合作的立场主张，以增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权；二是中国国家互联网信息办公室将在厦门设立中非网络安全和信息化交流合作基地，以推动和促进中国同非洲国家在网信领域的交流合作；三是年内将举办中非网络能力建设培训班，共同提升维护网络安全的能力和水平，携手应对网络空间安全挑战。

此外，本次论坛还设置了四场分论坛。其中，“共享数字经济发展机遇”分论坛聚焦“中非数字经济合作发展前景展望”“数字技术赋能非洲数字化转型”等议题，并就“共享数字经济发展机遇——中非合作的新篇章”展开讨论；“拓展中非网络媒体合作”分论坛聚焦“创新中非网络媒体叙事 讲好中非友好故事”“推动网络文化交流互鉴 汇聚合作共赢正能量”“发挥多元主体合力 增进中非民心相通”等议题；“筑牢网络安全坚实屏障”分论坛围绕“中非网络安全合作现状与前景”“中非网络安全最佳实践”“携手构建更高水平的中非网络空间命运共同体”等议题展开深入交流；“人工智能发展与治理”分论坛则围绕“人工智能发展和机遇” “人工智能安全与治理” 等议题展开深入交流，并就“人工智能治理的国际合作”展开对话与讨论。

授牌现场。人民网记者 陈博摄

开幕式现场，还举行了“中非网络安全和信息化交流合作基地”授牌等活动。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)