人民网北京4月2日电 （记者何蒨） 4月2日，《徐冰：艺术卫星——首部在太空拍摄的动画影片》及《穿梭时空——第三届元宇宙艺术年度展@威尼斯@上海》两大即将在意大利威尼斯盛大亮相的艺术展览在北京凤凰中心正式发布。

意大利驻华大使安博思先生为活动致辞。凤凰中心供图

《徐冰：艺术卫星——首部在太空拍摄的动画影片》项目中的作品借助太空科技，从更广阔的视角，追寻了一个从古延续至今的愿望，呼应了圣塔·维内兰达礼拜堂上雕刻的铭文“给意大利乃至全世界带来光明与和平”。展览将世界上第一部拍摄于外太空的定格动画《卫星上的湖泊》呈现在教堂礼拜堂的天顶上，这部3分7秒的短片是利用一颗退役在轨卫星“瓢虫一号”拍摄。

《穿梭时空——第三届元宇宙艺术年度展》由女性策展人陆蓉之发起并担任总监，由安杰洛·马吉和傅森共同担任总策展人，旨在借助新技术应用于艺术制作的无限可能性，理想地勾勒出一条东西方文化交流的数字丝绸之路。

中央美术学院教授艺术家徐冰致辞。凤凰中心供图

意大利驻华大使安博思，中央美术学院教授、艺术家徐冰，资深策展人、艺评家、台北实践大学教授陆蓉之，中央美术学院教授费俊，艺术家高孝午，艺术家、香港之美艺术联合创始人高宇，凤凰中心馆长、凤凰艺术副总裁肖戈等嘉宾出席了发布会并发言。未能到场的部分嘉宾安杰洛·马吉、黄渤、赵小黎等也通过VCR的形式与到场来宾“云相聚”。

2024年恰逢马可·波罗逝世700周年，此次联合发布的两大艺术项目携手亮相威尼斯，主题不约而同涉及时空、太空、宇宙，正是对意大利旅行家马可·波罗的最好怀念。在本次发布会上，意大利驻华大使安博思先生致辞时提到：“马可·波罗是东西方对话中最具象征意义的人物之一，至今仍彰显着意大利与中国文化交流的深度，在意中文化交流中起到了重要的作用。2024年是中意合作是极为重要的一年，也是马可·波罗逝世700周年，即将亮相的两大艺术项目，是中意跨国艺术盛事，也是对马可波罗逝世700年的纪念，将为中意文化交流起到重要的作用。”

资深策展人、艺评家、台北实践大学教授陆蓉之致辞。凤凰中心供图

2024年也是举办元宇宙艺术年度展的第三年，本届的主题为《穿梭时空》，由策展人兼艺术家陆蓉之担任发起人，威尼斯大学和威尼斯建筑大学联合创办。三年来，该项目以元宇宙概念来实现跨界合作、科技赋能、开放宽容、平等自由、关心未来、实践环保、拥抱世界、充满大爱和智慧交互的各种想象与实验。陆蓉之在发布会上谈到，今年是她进入艺术圈的第50年，这次在威尼斯的展览活动将成为她50年艺术生涯的收官之作，“创造美好依然是未来艺术的意义所在”。

徐冰、陆蓉之携两大艺术展览亮相威尼斯发布会。凤凰中心供图

据悉，本次发布的两大艺术项目都将于4月中下旬在威尼斯双年展期间先后开幕。《徐冰：艺术卫星——首部在太空拍摄的动画影片》将于4月17日举办开幕式，并于4月18日-10月7日在威尼斯的圣塔·维内兰达礼拜堂向公众开放；《穿梭时空——第三届元宇宙艺术年度展@威尼斯》将在威尼斯的布拉加丁·卡拉巴宫进行展出，于4月20日正式开幕，并一直向公众开放至2024年12月6日。

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