新华社伊斯兰堡4月2日电（记者蒋超）巴基斯坦总理夏巴兹1日前往巴西北部开伯尔-普什图省达苏水电站项目营地，看望慰问项目中方员工。

4月1日，在巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省达苏，巴基斯坦总理夏巴兹（左）同达苏水电站项目中方员工握手。新华社发（巴基斯坦新闻与广播部下辖媒体信息部门供图）

夏巴兹对达苏项目恐袭事件遇难者表达沉痛哀悼，对遇难者亲属和项目中方员工表示诚挚慰问。他说，中国兄弟姐妹来巴助力巴基斯坦建设、发展和进步，保护中方人员的安全是巴政府的职责。他代表政府庄严承诺，巴方将不惜一切代价追捕真凶，不遗余力保护在巴中国公民和项目安全。

夏巴兹表示，巴中友谊比山高、比海深、比钢硬，任何破坏巴中友谊的企图都不会得逞，任何巴中友谊的敌人都只会一败涂地。巴方将严厉打击恐怖主义，严肃惩处恐怖分子，确保类似事件不再发生。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬陪同夏巴兹到访营地。姜再冬表示，中方希望并相信，巴方将把政策措施转化为具体行动，早日将凶手绳之以法，坚决清除恐怖势力，全力保护中方在巴人员、机构和项目安全。中方愿同巴方加强包括反恐在内的各领域合作，携手构建更加紧密的中巴命运共同体。

当地时间3月26日，中方企业承建的巴基斯坦开伯尔-普什图省达苏水电站项目车辆在从巴首都伊斯兰堡前往项目现场途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

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