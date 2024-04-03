新华网海牙4月2日电（记者王湘江）荷兰经济学家海科·埃贝斯日前在接受新华网记者书面专访时说，中国通过对教育、基础设施和技术创新等领域的持续投入不断提升生产力，他对中国的长期发展“非常乐观”。

埃贝斯现任荷兰奈耶诺德商业大学国际经济学教授和奈耶诺德中国研究院创始人兼院长。他从上个世纪90年代开始研究中国问题，迄今已出版多部有关中国经济的学术著作。

埃贝斯说，中国的经济发展模式既有政府的干预和引导，也有市场的务实与灵活。中国成功实现了经济繁荣，而并非照搬西方模式。

埃贝斯说，他在研究中国经济时，重点关注的是经济发展背后的中长期驱动因素。从长期看，经济的成功是经济供给侧结构性变化的结果，是由开放程度、教育投入、竞争力、基础设施投入、创新和生产力增长等因素驱动的。中国的创新和技术进步会不断推动生产力的提高，短期问题不会影响中长期的增长潜力，他对中国的长期发展“非常乐观”。

在谈到贸易保护主义的问题时，埃贝斯说，贸易保护主义对所有相关方都不利。例如，如果没有中国相关产品的出口，欧洲就无法实现绿色转型。

在谈到新兴市场经济体的影响力时，埃贝斯表示，全球经济实力正在从西方发达国家向非西方国家转移，世界正在迈向一个新兴市场经济体的世纪。

埃贝斯认为，新兴市场经济体的重要性显而易见。这种重要性体现在多个方面：一是新兴市场经济体中产阶级不断增长，有利于拉动全球经济持续发展；二是越来越多的新兴经济体跻身全球前列，在全球经济舞台拥有更大话语权；三是新兴经济体在国际多边机构中的影响力不断增强，为其参与国际事务提供更多机会和空间；四是新兴市场经济体文化软实力不断增强，增加了吸引力和竞争力；五是新兴市场经济体不断扩大技术研发投入和提高创新能力，推动经济结构不断升级和优化。此外，电动汽车的发展也是新兴市场经济体在环保和科技领域取得的重要成就之一，体现了其在可持续发展方面的积极努力。

埃贝斯说，中国是100多个国家的主要贸易伙伴，也是其他新兴市场经济体的重要投资者，“在中国发生的事情往往具有全球性影响”。

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