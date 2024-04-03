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加蓬过渡政府举行全国包容性对话

2024年04月03日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔4月2日电（记者郑扬子）利伯维尔消息：加蓬过渡政府2日在首都利伯维尔举行全国包容性对话开幕式。

　　加蓬过渡领导人恩圭马在开幕式致辞中说，参加全国包容性对话的代表将设立一个工作组，负责制定新的宪法草案，加蓬将就该草案举行全民公投。代表们还将讨论改革选举法、重新划分全国选区等议题。恩圭马表示，希望通过全国包容性对话解决加蓬民众的实际问题。

　　中非共和国总统图瓦德拉作为中非经济共同体协调员出席当天开幕式。他在致辞中表示，这次对话是恩圭马兑现其有关过渡时间表承诺的具体行动。

　　当天，约6000名加蓬民众参加了全国包容性对话开幕式。据了解，对话共有约600名代表参加，将持续至4月30日。

　　去年8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，总统邦戈在8月26日举行的总统选举中获得连任。随后，部分军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义宣布取消选举结果，称已经夺取政权，国家机关解散。加蓬共和国卫队指挥官恩圭马随后被任命为“机构过渡和恢复委员会”主席及加蓬过渡领导人。恩圭马去年9月4日在就职仪式上表示，将举行自由透明的选举，将权力移交给文职政府。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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