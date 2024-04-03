新华社德黑兰4月2日电（记者沙达提）伊朗最高领袖哈梅内伊2日发表声明，强烈谴责以色列针对伊朗驻叙利亚使馆的导弹袭击，并誓言将对以色列的“犯罪行为”进行惩罚。

据哈梅内伊网站消息，哈梅内伊在声明中说，将“惩罚”以色列，“让他们对这一罪行和其他行径后悔”。

伊朗总统办公室网站2日发表声明说，总统莱希谴责以色列这一公然违反国际法的不人道袭击。莱希表示，以色列再次犯下“恐怖主义罪行”，伊朗不会置之不理。

伊朗议会议长卡利巴夫当天在一份声明中说，以色列的“侵略和野蛮”行径将受到“严厉惩罚”。伊朗内政部长瓦希迪在社交媒体上表示，以色列应该等待伊朗对其“恐怖袭击”行径作出反应。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社2日报道，伊朗最高国家安全委员会1日晚召开会议，就伊朗驻叙利亚使馆遭袭作出必要的决定。总统莱希、最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安等出席会议。

伊朗外交部2日发表声明说，伊朗外长阿卜杜拉希扬当天与联合国秘书长古特雷斯通电话。阿卜杜拉希扬在通话中表示，伊朗希望联合国强烈谴责以色列的“恐怖主义”行径，呼吁联合国安理会就此次袭击事件召开紧急会议。古特雷斯表示，联合国谴责任何对外交机构和外交人员的袭击。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑1日遭以色列导弹袭击。据伊通社2日报道，袭击已造成13人死亡。事件发生后，多个国家和国际组织对这一袭击表示强烈谴责。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)