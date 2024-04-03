新华社日内瓦4月2日电（记者曾焱）世界卫生组织2日表示，以色列军队过去两周对希法医院的围攻已摧毁这一加沙地带的最大医院。

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯当天在联合国例行记者会上说：“希法医院院长告诉我们，希法医院已经‘不复存在’，它再也不能以任何形态或方式发挥医院的功能。”

哈里斯说，希法医院是大型的三级医疗中心，原本拥有750张病床、25个手术室和30个重症监护室，能为患者提供良好的医疗服务。以色列军队过去两周的围攻摧毁了这一加沙地带医疗系统的“核心”，其间至少有21名病人死亡。世卫组织连日来一直试图向希法医院和加沙地带北部仅存的医疗设施运送药物、燃料和食物，但大多数救援任务都遭到拒绝。哈里斯再次呼吁加沙地带实现停火。

3月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员进入希法医院并将医院用作指挥中心。据哈马斯媒体办公室3月30日发表的声明，以军围攻希法医院及其周边地区造成至少400人死亡、1050座房屋被毁。巴勒斯坦电视台4月1日报道，以色列军队当天凌晨从希法医院撤离。

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