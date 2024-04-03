新华社里斯本4月2日电（记者温新年 赵丹亮）葡萄牙社民党主席路易斯·蒙特内格罗2日正式就任葡萄牙总理，新政府的17名部长也同时在就职仪式上宣誓就职。

蒙特内格罗在就职仪式上发表讲话，承诺将提出改善葡萄牙医疗卫生系统的紧急计划，并宣布将与所有议会党派对话，共同制定施政纲领，集中精力解决民众需求，维护国家利益，坚决打击腐败。蒙特内格罗表示其所有决定都将以“简化程序、数字化和精简机构”为原则，并强调国家必须更好地与公民和企业沟通。

葡萄牙总统德索萨在致辞时承诺将向新政府提供支持和合作，表示期待议会所有党派能够实现“对话和融合”，以推动结构性改革和批准财政预算。

新政府的第一次内阁会议将于3日举行，议会将于11日和12日对新政府的施政纲领进行讨论和表决。根据葡萄牙宪法，政府必须在议会通过其施政纲领后才能完全履职。

蒙特内格罗1973年出生，于2022年开始担任社民党主席。

据葡萄牙内政部3月20日晚公布的消息，在葡萄牙3月10日举行的议会选举中，社民党领导的民主联盟获得80个议席，社会党获得78席，极右翼政党“够了”党获得50席。总统德索萨3月20日任命蒙特内格罗为总理。这是社民党自2015年以来第一次执政。

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