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法国强烈谴责以色列空袭加沙致国际救援人员死亡

2024年04月03日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎4月2日电（记者唐霁 刘芳）法国外交部长塞茹尔内2日表示，法国强烈谴责以色列日前空袭加沙地带导致多名国际救援人员死亡。

　　塞茹尔内当天在巴黎与到访的美国国务卿布林肯举行会谈。塞茹尔内在会谈后举行的联合记者会上说，保护人道主义救援人员是每个国家都必须遵守的道德和法律准则。以色列没有任何借口来解释其造成的悲剧。

　　以色列军队1日晚空袭加沙地带中部城市代尔拜拉赫，造成慈善组织“世界中央厨房”7名工作人员死亡。

　　布林肯在联合记者会上表示，以色列必须采取措施保护加沙地带的无辜平民，特别是巴勒斯坦儿童和人道主义救援人员。他敦促以色列对这起轰炸事件进行“迅速和公正”的调查。

　　塞茹尔内和布林肯都重申巴以需要“立即停火”。布林肯说，美国已要求以色列政府允许更多人道主义援助进入加沙地带。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日公布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.29万人死亡、逾7.5万人受伤。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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