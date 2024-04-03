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积极参与和引领人工智能全球治理（和音）

2024年04月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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作为人工智能大国，中国有信心有能力进一步参与并发挥引领作用，与各方一道秉持共商共建共享理念，协力共同促进人工智能治理，推动全球治理体系变革朝着正确方向前进    

2023年10月，习近平主席宣布提出《全球人工智能治理倡议》。倡议聚焦人工智能这一事关人类未来的重要领域，系统回答了为什么要加强全球治理以及如何治理的问题，为保障人工智能健康发展提供了中国方案。倡议既为中国积极参与人工智能全球治理提供了根本遵循，也成为中国为世界贡献的重要公共产品。近半年来，中国积极落实倡议，高举构建人类命运共同体旗帜，唱响中国理念主张，深入参与人工智能全球治理，受到国际社会广泛关注。

元首外交发挥了重要引领作用。习近平主席同各方就人工智能全球治理进行战略沟通，推动对话合作。中国应邀出席在英国举行的人工智能安全峰会，积极参加联合国教科文组织、国际电信联盟、国际标准化组织等关于人工智能伦理讨论和技术标准制定，大力推动联合国加强人工智能能力建设国际合作。中国在博鳌亚洲论坛、世界互联网大会乌镇峰会围绕人工智能全球治理进行研讨，引导二十国集团、金砖国家等开展相关交流合作。中国两名专家入选联合国人工智能高级别咨询机构，为事关未来国际治理原则和机构创设的讨论贡献了重要看法和主张。可以说，中国已成为全球人工智能治理不可或缺的重要参与方，国际社会对中国的作用普遍予以高度评价。

参与和引领人工智能全球治理，有助于促进人工智能发展。面对国际治理理念之争，中国大力倡导人工智能发展与安全并重的原则，强调治理的根本目的不是限制发展，而是防范人工智能的潜在风险，充分挖掘和利用其带来的机遇。中国积极推动为人工智能发展创造开放、透明、包容的环境，坚决反对在人工智能领域搞“小院高墙”，利用技术垄断和单边制裁措施制造发展壁垒，恶意阻挠他国人工智能发展。中国大力促进国际合作，主张共享人工智能知识成果、开源人工智能技术。

参与和引领人工智能全球治理，有助于推动建立公平公正的国际体系。当前，国际上正在深入讨论人工智能安全风险和治理原则、机制等重大问题。中国主张人工智能发展坚持“智能向善”宗旨，遵守适用的国际法，符合和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。中国强调联合国发挥主渠道作用，在广泛参与、协商一致基础上形成国际共识，明确支持建立联合国框架下的国际治理机构，协调人工智能发展、安全、治理重大议题。

参与和引领人工智能全球治理，体现中国负责任大国担当。全球人工智能发展和治理并不均衡。中国积极为发展中国家仗义执言，旗帜鲜明主张各国都有平等发展和利用人工智能的权利，呼吁增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，确保各国权利平等、机会平等、规则平等。中国推动人工智能能力建设国际合作，主张人工智能赋能可持续发展，弥合不断扩大的数字鸿沟和智能鸿沟。

伴随着人工智能技术飞速发展，人工智能全球治理进程加快推进。作为人工智能大国，中国有信心有能力进一步参与并发挥引领作用，与各方一道秉持共商共建共享理念，协力共同促进人工智能治理，推动全球治理体系变革朝着正确方向前进。

《 人民日报 》（ 2024年04月03日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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