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伊朗驻叙使馆遇袭13人死 哈梅内伊誓言惩罚以色列

2024年04月02日23:24 | 来源：新华社
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新华社北京4月2日电 伊朗驻叙利亚大使馆遇袭事件死亡人数2日升至13人。伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊和总统赛义德·易卜拉欣·莱希当天就这次袭击誓言报复以色列。

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。叙利亚通讯社1日报道，以色列当天空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑。叙军方说，袭击造成大量人员伤亡。新华社发（阿玛尔摄）

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。叙利亚通讯社1日报道，以色列当天空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑。叙军方说，袭击造成大量人员伤亡。新华社发（阿玛尔摄）

哈梅内伊发表声明，称将“惩罚”以色列，“让他们对这一罪行和其他行径后悔”。

莱希在声明中说，以方这次袭击“明显违反国际法”，伊朗“决不会不作回应”。

伊朗国家电视台报道，伊朗国家最高安全委员会1日晚开会，莱希主持会议，商讨“必要”的回应举措。

这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的爆炸后升起的浓烟。新华社发（阿玛尔摄）

这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的爆炸后升起的浓烟。新华社发（阿玛尔摄）

伊朗议会国家安全和外交政策委员会副主席易卜拉欣·阿齐兹告诉俄罗斯卫星通讯社，以方的空袭“公然侵犯”伊朗领土，表明以色列的“侵略本质”，伊方“将在合适的时间和地点”果断予以回应。

伊朗常驻联合国代表团警告，这起袭击“可能引发牵涉其他国家的更多冲突”，联合国安全理事会应“谴责这一没有正当理由的罪行”。经俄罗斯提议，安理会定于2日晚些时候开会讨论这次空袭。

3月1日，在伊朗首都德黑兰，伊朗最高领袖哈梅内伊在设于领袖府内的投票站投票。新华社记者沙达提摄

3月1日，在伊朗首都德黑兰，伊朗最高领袖哈梅内伊在设于领袖府内的投票站投票。新华社记者沙达提摄

伊朗和叙利亚军方1日说，以色列当天用导弹袭击伊朗驻叙利亚大使馆的领事部门建筑。伊朗国家电视台2日报道，13人死于这次袭击，包括7名伊朗人和6名叙利亚人。伊朗伊斯兰革命卫队先前证实7名其成员死于袭击，包括两名高级指挥官。

对这类袭击，以色列官方往往既不承认也不否认。就媒体记者针对袭击的提问，以色列军方发言人说：“我们不对外媒报道发表评论。”

美国《纽约时报》以4名不愿公开姓名的以色列官员为消息源报道，这一袭击为以色列发动。（包雪琳）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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