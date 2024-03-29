人民网北京3月29日电 （记者张丽娅、袁蒙）日本松山芭蕾舞团青年代表团日前访问北京、上海，走进北京舞蹈学院、中央芭蕾舞团、上海舞蹈学校、上海芭蕾舞团、上海歌舞团等高校和剧团，与中国青年舞者交流切磋。

松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎、团长森下洋子（前二）率青年代表团一行在中央芭蕾舞团参观。人民网记者 袁蒙摄

松山芭蕾舞团是日本著名的芭蕾舞团之一。上世纪50年代，创始人清水正夫和松山树子将当时风靡中国的歌剧“白毛女”搬上芭蕾舞台，并多次来华演出。此次松山芭蕾舞团青年代表团应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，在中日两国《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流。

松山芭蕾舞团青年代表团成员在中央芭蕾舞团跟随中方教师上课。人民网记者 张丽娅摄

中国人民对外友好协会会长杨万明在27日的欢迎晚宴上表示，松山芭蕾舞团两代艺术家半个多世纪以来不忘初心，坚持友好信念，为促进中日文化交流和人民友谊作出了积极贡献。希望代表团青年团员们通过此访，在提升自身专业能力的同时，能够了解和认知一个更加真实、立体的中国，与中国的年轻人结下珍贵的友谊，并将所感受到的中国民众对日本人民的友好情谊传递给广大日本民众。

松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎与中央芭蕾舞团舞蹈学校的学生们交流。人民网记者 张丽娅摄

松山芭蕾舞团青年代表团于3月24日抵达北京，开展为期一周的交流访问。据代表团团长、松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎介绍，代表团成员近百人，均为芭蕾舞演员或学生。

访华期间，除参观访问外，代表团成员还体验了中国舞蹈教学，跟随中国师生一同练习。此外，还参观了故宫、中国共产党历史展览馆等，感受中国传统文化，了解中国经济社会发展成果。

松山芭蕾舞团青年代表团在故宫参观。人民网记者 张丽娅摄

清水哲太郎表示，年轻一代是促进日中关系稳定发展的主力军，希望此次应邀访华的年轻人通过访问了解中国，感受到中国人民的友好和热情，高举日中友好的旗帜，用自己的双手开辟日中友好关系的美好未来。

松山芭蕾舞团青年代表团在故宫参观。人民网记者 张丽娅摄

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