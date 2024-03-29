人民网北京3月29日电 （记者张丽娅、袁蒙）27日晚，在中国人民对外友好协会举办的欢迎宴会上，日本松山芭蕾舞团团长、75岁的森下洋子以“喜儿”形象惊喜亮相，与青年代表团成员一起表演了《白毛女》片段。《北风吹》熟悉的旋律响起，森下洋子饰演的“喜儿”轻盈地旋转跳跃，柔软而有力。

3月27日，森下洋子与松山芭蕾舞团青年代表团成员一起表演《白毛女》片段。任新摄

《白毛女》是松山芭蕾舞团的重要剧目之一。1955年松山芭蕾舞团克服重重困难，将其搬上日本芭蕾舞舞台，并于1958年开启了《白毛女》第一次访华演出。半个多世纪以来，松山芭蕾舞团共进行访华公演17次，用足尖谱写着中日文化友好交流史。

森下洋子是继松山树子之后的第二代“喜儿”，多次随团访华。1971年，森下洋子来华演出《白毛女》时，受到周恩来总理的亲切接见。2017年在中日邦交正常化45周年之际，松山芭蕾舞团在北京人民大会堂演出新编《白毛女》，年近七旬的森下洋子跳足全场，为中国观众带来了一场震撼人心的演出。

3月25日，森下洋子与松山芭蕾舞团青年代表团成员在北京舞蹈学院一同上课。付博摄

如今，森下洋子依然坚守在舞台上。在此次松山芭蕾舞团青年代表团访华交流期间，森下洋子偶尔需借助轮椅移动，但每天她仍坚持和团员们一起练习。在与北京舞蹈学院、中央芭蕾舞团的学习交流过程中，森下洋子也换好练功服，跟随中国老师一起上课。回顾几天的行程，森下洋子说，度过了一段“超乎想象的幸福时光”。

3月26日，森下洋子与松山芭蕾舞团青年代表团成员在中央芭蕾舞团一同练习。人民网记者 张丽娅摄

松山芭蕾舞团青年代表团应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，于3月24日抵达北京，开展为期一周的交流访问，此访是中日两国《关于加强青少年交流的备忘录》项目活动之一。访华期间，代表团走进北京舞蹈学院、中央芭蕾舞团、上海舞蹈学校、上海芭蕾舞团等，与中国国内舞蹈艺术界具有代表性的高校和团体进行交流，并体验中国传统文化，了解中国经济社会发展成果。

(责编：苏缨翔、常红)