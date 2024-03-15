人民网开罗3月14日电 （记者沈小晓）苏塞市位于突尼斯东部，距离首都突尼斯市约140公里。在城市中心，一条潺潺清流通过哈卢夫沟渠源源不断地流入突尼斯湾，汇入地中海。沟渠两岸的街道上，商贩云集、车水马龙，好不热闹。然而几年前，这里还是另一番景象。“以前这儿空气里都是一股恶臭味，环境很差，河里的水又黑又臭，导致这条街道上的商户生意都不好做。”今年43岁的梅布里在哈卢夫河畔的卡尔敦大街经营一家汽车机械修理店。4年前，因生意惨淡，他曾一度暂停营业。“自从苏塞哈姆渡污水处理厂投入使用后，现在不仅没有恶臭味，而且河水清澈见底。这条街上的人流量增多了，我的顾客数量也大大增加了。”说到这儿，梅布里长舒一口气，脸上洋溢着笑容。

过去，由于城市污水治理能力不足，整个苏塞市的居民生活污水和部分工业生产污水在没有进行完全处理的情况下直接排放到沟渠里，导致空气恶臭、污水横流，不仅对当地居民的生活造成困扰，也对土壤、水源以及水生生物等造成极大污染伤害。

2014年7月，中国电力建设集团有限公司承建的苏塞哈姆渡污水处理厂开工建设，2019年2月项目完成污水处理系统施工及8个月的试运行后，正式交付业主运行。该厂占地面积约11万平方米，日污水处理能力约为5.3万立方米，是突尼斯目前最大的污水治理厂，不仅有效改善了苏塞市老旧中水排放区域周边恶臭的空气环境和水体环境，解决了长期困扰当地居民的污染难题，也极大增强了苏塞乃至整个突尼斯的污水处理能力，促进水资源循环利用。

经过格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二级沉淀等一系列工艺程序，水质逐渐从进厂时的暗黑浑浊变得清澈透亮。“最后一个环节是紫外线消毒。经过这个环节之后，污水就真正变成可循环利用的中水。整个过程实现全程自动化，大约需要8-12个小时。”据哈姆渡污水处理厂项目经理姬杰介绍，该厂实现了与突尼斯农业部灌溉管网联网，净化后的水可直接用于农田灌溉，不仅降低了灌溉成本，也在很大程度上缓解了近年来持续干旱对当地农业造成的影响。姬杰表示，污水处理过程中产生的大量沼气将用于发电。“目前，沼气热电联产系统正在调试中。按照设计标准，沼气热电联产系统投入使用后每天可发电1.9万度，将大大降低污水处理厂的能源消耗。”

突尼斯属于严重缺水的国家。近年来，突尼斯遭遇旱情，居民生活和农业生产受到严重影响。据中国电建突尼斯国别代表薛明星介绍，突尼斯计划将逐步完成全国100多个污水处理厂的升级和改扩建工程。中国电建现已在突尼斯中部区域承建并交付2座污水处理厂，每年可处理2372万立方米污水，为周边地区提供1800万立方米灌溉用水，大约覆盖当地70万人口，在突尼斯循环利用水资源、实现绿色和可持续发展过程中发挥了重要作用。

突尼斯国家卫生办公室负责人贝泰比表示，中国企业在突尼斯承建的污水处理厂使城市污水得到深度处理和循环利用，加强资源节约，不仅加快了突尼斯生态环境建设步伐，也促进农业、工业发展，期待未来在水资源保护方面与中国企业展开更多的合作。