新华社北京3月11日电 美国波音公司再次陷入航空安全风波，影响其热销新机型737 MAX 10的交付。已订购100架该型客机的美国达美航空公司10日说，它推测波音可能迟至2027年才能开始交付这批新客机。

2023年6月19日，在法国巴黎近郊的布尔歇机场举行的巴黎航展上，波音737 MAX和波音777X飞机（下）进行表演。新华社记者高静摄

达美航空2022年7月向波音订购100架MAX 10型客机，并有意追订30架，首批客机原定明年开始交付。然而，达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安10日告诉美国彭博新闻社，公司推断，这批MAX 10型客机交付时间最快也得到2025年年底，但“我猜还得再等上一两年”。

MAX 10型客机是MAX系列客机中最大的一款，达美航空打算用于执飞美国国内航线。

除达美航空外，美国联合航空公司今年早些时候也因MAX 10型客机交付延迟而将其从拟订购清单中剔除，目前正接洽订购MAX系列另一型号客机，或改向空客下单。

据彭博社报道，波音公司眼下因出现多起事故而接受美国联邦航空监管部门严格审查；今年1月初的MAX客机门塞掉落事故同时招致司法部刑事调查。鉴于这些因素，美国政府已推迟对737 MAX 7型和737 MAX 10型客机的适飞认证程序。

1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架MAX 9型客机起飞后不久发生事故，机舱侧面一处门塞脱落。

据美国《华尔街日报》9日报道，司法部调查人员已接触部分当时在这架客机上的乘客和机组人员。这一调查将有助于司法部评估波音是否遵守先前与之达成的一项和解协议。

该和解协议事关两起致命空难调查。2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班分别发生空难，总计346人遇难，失事飞机均为MAX 8型客机。2021年1月，美国司法部对波音提起相关刑事诉讼，后双方达成延期起诉协议。波音同意支付超过25亿美元的罚款和赔偿，并承诺充分配合政府要求，实施合规和改进计划。

延期起诉协议今年1月7日到期，而客机门塞掉落事故发生在协议到期前两天。依据协议，司法部仍有可能继续推进针对波音的相关诉讼。

阿拉斯加航空9日发表声明称，司法部就这类事故发起调查属“正常”操作，公司将全力配合，相信自身并非调查对象。

发生险情的客机交付给阿拉斯加航空仅约两个月。该客机门塞去年9月在华盛顿州伦顿市的737 MAX总装线上接受过拔除和重新安装的工序，以便工人修复邻近门塞已损坏的铆钉。美国国家运输安全委员会2月公布的初步调查报告说，维修结束后，4个用于固定门塞的螺栓未能归位。据美联社10日报道，波音负责游说政府事务的执行副总裁齐亚德·奥贾克利8日致信联邦参议员玛丽亚·坎特韦尔，称找不到上述门塞作业工序的相关记录，波音“假定”总装线工人未按规定做记录。

美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪6日在国会参议院一场听证会上指认，波音对调查工作并不配合，两个月内多次拒绝提供负责客机门塞的总装线工人名单。据美联社报道，波音在听证会后不久表示已呈交名单。

美国联邦航空局2月28日要求波音在90天内制定一项全面行动计划，以解决其“系统性质量控制问题”。（海洋）

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