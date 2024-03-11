人民网阿斯塔纳3月10日电 （记者李强）3月9日，“春天里的中国”全球媒体对话会哈萨克斯坦专场在首都阿斯塔纳举行，此次活动由中央广播电视总台亚欧总站主办，哈萨克斯坦中国研究者协会承办，哈萨克斯坦欧亚国际研究协会和阿塔梅肯电视台提供必要协助。哈萨克斯坦议会下院议员，国际事务、国防和安全委员会成员罗任、哈萨克斯坦外交部外交分析和战略计划司项目执行主任基曼诺夫，中央广播电视总台亚欧总站负责人，及哈学术机构和中哈两国媒体代表等共约30人出席此次活动。

哈萨克斯坦议会下院议员罗任表示，中哈两国近年来在政治经济和人文领域的交流越来越密切。值得一提的是，去年由中央广播电视总台与哈萨克斯坦阿塔梅肯电视台合作开播的哈萨克语新闻资讯栏目《丝路之上》和《中国要闻》有利于加强哈萨克斯坦民众对中国的了解，对促进两国民心相通具有重要意义。

哈萨克斯坦中国研究者协会主席迈戈尔迪诺夫表示，本次对话会的举行有助于促进中哈两国媒体与智库间的交流，为两国学者与记者搭建合作与交流平台，从而进一步促进两国人文合作，为中哈合作新的黄金30年贡献力量。

哈萨克斯坦科学和高等教育部哈中关系研究项目主任涅恰耶娃表示，中国一直坚持对外开放的政策，愿意与他国分享发展经验，同时致力于在与他国的合作中达到互惠共赢。这些中国发展理念对于促进地区和世界经济融合发展，扩大交流具有重要意义。

哈萨克斯坦欧亚国际研究协会主席科日罗娃表示，新疆作为与哈萨克斯坦接壤的中国边境省份，与哈萨克斯坦的经济和文化交流最为密切。近年来，新疆地区在社会经济现代化发展中取得了举世瞩目的成就，新疆少数民族地区的生活水平近年来显著提高，尤其是在脱贫攻坚领域成绩斐然。全面实现中国式现代化，离不开地区的现代化，新疆在各领域的现代化建设经验值得借鉴。

哈萨克斯坦欧亚大学博士巴特尔巴耶夫表示，人与自然和谐共生的现代化是中国式现代化理论的重要组成部分，中国近年来在节能减排和发展绿色生态经济方面取得了巨大的成就，比如新能源技术、荒漠化治理和减少碳排放等。中国在生态领域的发展经验非常值得哈萨克斯坦学习。

对话会上，各方就中国式现代化、中哈共建“一带一路”倡议框架下的合作、新疆现代化发展和中国发展经验等主题进行了深入探讨。中央广播电视总台亚欧总站与哈萨克斯坦中国研究者协会还就发布“中哈产能合作成果和前景”联合研究报告达成了合作意向，计划于今年发布。

据介绍，“春天里的中国”全球媒体对话会还将在美国、俄罗斯、墨西哥等多国举办。

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