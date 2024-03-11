王禹蘅

习近平总书记在党的二十大报告中指出：全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。 民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。民主是历史的、具体的、发展的，世界上没有定于一尊的民主形式，不存在适用于一切国家的民主模式。在世界文明的百花园里，中国民主之花绚丽绽放，拓展了人类政治文明的新视野。人民网国际频道推出“从中国两会看全过程人民民主”系列观察，展示广泛、真实、管用的中国民主实践，阐述天下为公、兼容并蓄、求同存异的中国民主智慧。

“建议适度增加高校国家奖学金奖励名额，保障国家奖学金覆盖面，形成争优向上的良好氛围，提高资助育人成效。”“建议加快完善医养新型基础设施建设，设立专项资金，鼓励各地利用现有设施开展养老、医疗、康复一体化服务。”今年全国两会上，一句句来自代表委员的声音，带来了群众生活中的所思所想所盼，也对外展示着中国全过程人民民主的生动实践。

民主是全人类的共同价值，也是一个多样的、具体的、不断发展的概念。中国的全过程人民民主，真实有效、务实管用，是在适合自己的历史文化土壤上绽放的绚丽民主之花。

中国发展民主始终立足于自身基本国情。实现民主的形式没有统一的模式，更没有放之四海而皆准的评判标准。中国的民主，没有照搬照抄西方民主模式，而是始终立足中国人口多、基础弱、底子薄的基本国情，不断发现和解决人民需要解决的问题。中南财经政法大学希腊籍教师罗丹思认为，中国是一个拥有巨大人口规模和56个各具鲜明特色的民族的国家，中国的社会主义民主将全社会各个错综复杂的层面相融合，反映了中国的历史发展轨迹和政治治理能力。

中国发展民主从中华优秀传统文化中汲取养分。中华文明历来崇尚的“民本”思想，是现代人民民主理念的历史根基。自古以来，中国便把“民”放在了决定国家存亡绝续的决定地位上，由此引申出了重视民视民听、了解民情民意、集中民智民力的治理方式，也形成了今天以人民当家作主为本质和核心的中国民主形式。人民的事人民管，人民的事人民办。在两会上，全国人大代表来自于全国各地、各行各业，代表人民发声。在两会之外，中国民主的触角还延伸至小区的“夜话会”、企业工会委员会、村民委员会等，触达基层的“最后一公里”。

有事好商量，众人的事情众人商量。协商民主是中国民主独特的、独有的、独到的民主形式。这源自中华民族长期形成的天下为公、兼容并蓄、求同存异等优秀政治文化。中国共产党与八个民主党派多党合作、政治协商；各级人大与有关国家机关、社会组织、专家学者、人民群众开展协商；基层党组织、群众自治组织就事关群众切身利益的问题开展协商……多种协商形式丰富着听取民声的形式，拓展着民意表达的渠道。罗丹思指出，比起西方的民主制度，中国的民主特征与联合国或欧盟这样的国际组织更为相近：更为注重多样的视角、利益的和谐，以及平等的代表性。

中国的民主实践不仅推动了中国的发展与中华民族的复兴，也丰富了人类政治文明形态。世界可以透过两会这一窗口，看到中国的民主发展提供的基本经验，即按照中国的特点、中国的实际来设计和发展，坚定不移走符合国情的民主发展之路。

巴西圣保罗大学政治学专业博士、浙江外国语学院巴西研究中心主任施若杰认为，理解中国的重要一点是要知道中国在诸多方面都找到了符合自身的发展道路。中国总是在自身经验和文明中寻求答案，用于解决与国家强大、治国理政、民族和谐、民生改善以及全球互利发展等有关的问题。就全过程人民民主这一概念而言，人民的利益是核心。全过程人民民主旨在代表和融合不同民族、经济和社会群体，最终实现共同繁荣。

世界是多彩的，民主是多样的。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。中国愿意与各国人民携起手来，一起探索对人民有益的民主模式，与世界一道不断丰富人类政治文明的百花园。

（人民网记者鲁扬对此文亦有贡献）

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