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日本上调去年第四季度经济增速

2024年03月11日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月11日电（记者刘春燕　欧阳迪娜）日本内阁府11日发布二次统计报告，将2023年第四季度日本实际国内生产总值（GDP）环比增速小幅向上修正至0.1%，按年率计算增幅为0.4%。

　　日本政府通常就季度经济数据发布两次报告。内阁府今年2月发布的初步统计结果显示，去年第四季度日本实际GDP环比下降0.1%，按年率计算下降0.4%，连续两个季度负增长。

　　二次统计报告反映了近日公布的法人企业统计等最新数据。报告显示，企业设备投资由此前的环比下降0.1%修正为环比增长2%，是经济增速上调的主要原因。不过，占日本经济比重二分之一以上的个人消费由环比下降0.2%进一步下调为下降0.3%。此外，民间库存、政府消费及公共投资均小幅下调。

　　报告将2023年日本实际GDP增长1.9%的初步统计结果维持不变。

　　经济学家表示，本次报告对日本去年第四季度经济增速的上调幅度小于预期，主要是因为个人消费降幅扩大。受丰田公司部分汽车工厂因造假丑闻停产、能登半岛地震等因素影响，今年第一季度日本经济出现负增长的可能性仍存。

(责编：曹欣悦、崔越)

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