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民主联盟在葡萄牙议会选举中以微弱优势领先

2024年03月11日13:29 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本3月11日电（记者温新年　赵丹亮）葡萄牙10日举行议会选举。根据葡内政部11日公布的统计数据，对99%选票的计票结果显示，由最大反对党社民党领导的民主联盟获得29.5%的选票和79个议席，以微弱优势领先执政的社会党。

　　此次选举共有18个政党和政党联盟角逐议会230个席位。数据显示，社会党获得28.66%的选票和77个议席，名列第二。极右翼政党“够了”党获得18.06%的选票和48个议席，排名第三。

　　此间分析人士认为，在葡萄牙议会两大党社民党和社会党所获议席旗鼓相当的情况下，作为第三大党的极右翼“够了”党将发挥关键作用，促使葡萄牙在政策上右转。

　　“够了”党主席文图拉表示，左翼败选是这次选举的“最大胜利”，葡萄牙由两党轮流执政的局面将从此结束。葡萄牙看守政府总理科斯塔说，是社会党的跌倒造就了“够了”党的崛起，他本人对此负有不可推卸的责任。

　　据统计，此次选举共有1080万合格选民，选举投票率为66.2%，是1995年以来的最高值。

　　科斯塔领导的社会党自2015年起连续执政，并在2022年的议会选举中获得绝对多数。因内阁成员丑闻不断且他本人被最高法院立案调查，科斯塔去年11月被迫宣布辞职。葡萄牙总统德索萨接受了科斯塔的辞呈并宣布今年3月10日提前举行议会选举。

　　葡萄牙是议会制国家，议会实行一院制，共230名议员，由直接选举产生，任期4年。

(责编：曹欣悦、崔越)

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