新华社巴拿马城3月10日电（记者陈昊佺）太子港消息：据海地媒体10日报道，德国、美国等国近期开始撤离驻海地使馆工作人员。

美国驻海地大使馆10日发布公告说，由于使馆附近治安形势持续恶化，决定撤离部分工作人员，但使馆仍将对外开放。

另据报道，德国驻海地大使和部分欧盟外交人员早前也已经撤离到海地邻国多米尼加。

加勒比共同体此前宣布，将于11日在牙买加首都金斯敦举行紧急会议，与相关国家代表共同讨论海地局势，以求尽快恢复海地安全秩序并向当地居民提供紧急人道主义援助。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未如期举行，引发社会不满。

今年2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都太子港的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求海地总理亨利下台。海地政府3月7日发布公报，宣布将太子港所在西部省实施的紧急状态延长至4月3日，同时执法机关将继续采取宵禁措施，以恢复当地安全秩序。

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