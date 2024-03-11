人民网旧金山3月9日电 中国驻旧金山总领馆与山东省文化和旅游厅日前在旧金山共同举办“美美与共，好客山东”文化旅游推介暨非遗展示活动。山东省副省长邓云锋、中国驻旧金山总领馆代总领事宋国选、加州州政府运营署署长黄思敏等出席活动并致辞。加州政府官员、友好人士、文化旅游界代表等200余名各界嘉宾出席活动。

驻旧金山代总领事宋国选致辞。荆韵摄

驻旧金山代总领事宋国选代总领事在致辞中表示，“以和为贵”“和合共生”等发源于山东的儒家和平思想，是中华传统文化的重要组成部分。今天的中国正与各国一道共同推动构建人类命运共同体，为儒家思想赋予了新的时代内涵。望通过本次推介会加深美国人民对山东的了解，进一步促进山东与加州的各领域交流合作。

加州州政府运营署署长黄思敏代表纽森州长欢迎山东省代表团访问加州。她表示，民间交流是中美关系的重要组成部分，加州愿继续加强对华人文交流特别是加强青年交流，推动加州与中国关系行稳致远。她表示，山东的儒家思想作为民间交流的代表是中美交流的重要组成部分，加州与山东省人文交流的成功将为各领域的合作共赢提供新的机遇。

山东省副省长邓云峰致辞表示，落地旧金山不到四个小时，山东省代表团便来到了旧金山总领馆，旧金山是团体访美的第一站，山东省愿同美国朋友一道落实中美两国元首会晤成果，共同加强人文领域的开放合作。

山东省图书馆与旧金山公共图书馆签署合作协议。荆韵摄

活动上，山东省图书馆与旧金山公立图书馆、山东省人民对外友好协会与美中青少年学生交流协会签署合作协议。来自山东的非遗传承人向与会嘉宾展示了莱西木偶戏、东明粮画、潍坊风筝、鲁班锁等山东特色非遗技艺，赢得现场观众阵阵掌声。山东省文化厅厅长王磊介绍了山东特色娱乐项目，潍坊风筝、菏泽牡丹节、济南泉水节、泰山登山等等，尽显山东省文化魅力。（实习生 荆韵）

山东非物质文化遗产潍坊风筝。荆韵摄

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