人民网伦敦3月9日电 （记者邢雪）第二届英国汉语教师协会年会暨第三届欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛颁奖典礼于3月9日在伦敦成功举办。

技能大赛由中国教育部中外语言交流合作中心英国代表处、英国汉语考试委员会和英国汉语教师协会主办。总决赛按照教学对象分为大学/成人组和中小学组，分别有9名和13名选手参赛。据介绍，与往届相比，本次比赛在内容、形式和评审上进行了创新，如决赛的参赛课件和教案需要重新设计，延长了即兴答问时长，中小学组增设模拟学生与选手互动环节等。经过整整一天的角逐，来自牛津布鲁克斯大学孔子学院的董小珥获得大学/成人组冠军，来自伦敦中医孔子学院的党淼获得中小学组冠军。

中国驻英国大使馆教育公参张晋在颁奖典礼上表示，语言是文化沟通的工具和桥梁。中文不仅是文化交流的桥梁，更是中英青少年增进了解、交往交流的重要途径，是促进中英两国友好合作的重要纽带。作为国际中文教育的推动者，大家深知中文教学的重要性和挑战性，只有不断提升教学水平、创新教学方法，才能更好激发学生学习的兴趣，帮助他们更好地掌握汉语，更全面地了解中华文化和中国。

英国文化教育委员会文化交流部语言助教项目高级顾问米罗·费尔南德斯也表示，学习语言有助于打开文化和国家的窗口，促进创新，为国际商业往来、外交、学习等赋能，有助于更好地相互理解和沟通，因此中文教师相聚在一起切磋教学技能以及不断进行教学创新非常重要。

英国知名汉学家、历史学家、作家，大英图书馆前中文部主任，2023年第十六届中华图书特殊贡献奖获得者吴芳思现场为与会代表作了专题讲座，分享自己半个世纪以来与中国的故事。伦敦大学亚非学院东亚语言文化系中文讲师庞朝霞也分享了自己多年来的汉语教学经历。在座老师们纷纷表示受益匪浅。

第三届欧洲英语区中文教学技能大赛系列比赛于2023年10月启动，先后举办了苏格兰和威尔士区赛、英格兰中部和北部区赛、伦敦和英格兰南部区赛、北爱尔兰区赛和爱尔兰区赛。五大区赛均在线下举办并同步在线直播。帮助更多的欧洲英语区中文教师线上线下学习观摩、互动交流，探索中文教学新方法、新方案，达到以赛促教、以赛促学的目的。

英国汉语教师协会成立于2019年，是以汉语教师为主体的专业性学术组织，也是欧洲第一家主要面向主流中小学本土教师的协会组织。近5年来为促进英国中文教学、提升教学水平，开展了包括英国“汉语桥”大、中、小学生中文系列比赛、欧洲英语区中文教师专项培训以及欧洲英语区中文教学技能大赛等丰富多彩的活动，取得了良好成效，受到参与师生的广泛好评。

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