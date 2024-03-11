新华社开罗3月10日电 题：沙伊和解一周年 中东呼唤更多和平力量

新华社记者李芮

3月10日是沙特阿拉伯和伊朗在中国斡旋下同意恢复外交关系一周年。一年间，两国复交，双边关系持续改善，地区政治格局发生变化。中国特色的热点问题解决之道在这一成功实践中得以生动诠释，中方倡导的全球安全倡议正在获得越来越多中东国家认同。

跨越历史恩怨

2023年3月10日，沙伊在中国支持下达成《北京协议》。三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月，在中方见证下，沙伊在北京签署联合声明，宣布即日起恢复已中断7年之久的外交关系。根据中沙伊三方联合声明，沙特和伊朗同意激活两国于2001年4月签署的安全合作协议和1998年5月签署的经贸、投资、技术、科学、文化等领域的总协议。

一年来，沙特和伊朗跨越恩怨、相向而行，实现历史性和解，两国外交、经贸、文化等各领域交流合作驶入“快车道”。两国实现重开使馆、互派大使，伊朗总统莱希访问沙特。在经济领域，沙特驻伊朗大使阿卜杜拉·安齐在履新后表示，发展与伊朗关系是沙特“2030愿景”的重要内容之一。在文体领域，亚洲足球联合会去年9月宣布，沙特与伊朗国家队和俱乐部队间的比赛恢复主客场制，不再使用中立场地比赛。在地区事务方面，沙伊两国也进行了直接沟通和立场协调。关于新一轮巴以冲突，双方都强调应尽快结束冲突，强调对巴勒斯坦人民正义事业的支持，同时呼吁伊斯兰世界团结起来。

“所有这些进展都表明，伊朗和沙特正在推进双边关系，”伊朗外交政策专家阿巴斯·阿斯拉尼在接受新华社记者采访时说，“两国和解的程度甚至比最初外界预期的更为深入。”

有利于地区和平稳定

一年来，伊朗与中东多国关系改善。伊朗与苏丹恢复了外交关系，莱希与埃及总统塞西在沙特首次会面，伊朗还同沙特、阿联酋围绕自由经济区开展合作谈判。

其他一些中东阿拉伯国家之间的和解进程也取得积极进展：叙利亚重返阿拉伯国家联盟大家庭；卡塔尔与巴林、阿联酋，叙利亚与突尼斯、沙特，土耳其与埃及等纷纷复交或实现关系正常化。在去年5月举行的第32届阿盟峰会上，沙特王储兼首相穆罕默德强调，和平、团结、合作和建设符合阿拉伯国家人民的利益，“我们不会让本地区成为冲突地区”。

沙伊和解一年来，中东政治格局正在发生变化，中东国家在国际和地区多边组织与合作机制中发挥的作用也不断增强。沙特的外交战略更加独立和多元化；沙特、土耳其等国积极在乌克兰危机、苏丹冲突等地区和国际热点问题中发挥作用；伊朗正式加入上海合作组织；埃及、沙特、阿联酋和伊朗受邀加入金砖国家合作机制。

伊朗中国友好协会驻华文旅代表哈利菲·侯赛因说，当前，新一轮巴以冲突外溢风险加大，红海危机加剧。在此背景下，在中东地区具有重要影响力的伊朗和沙特继续改善关系，对维护地区和平稳定具有重要意义。

中国之道更有吸引力

中国始终是积极、善意、可靠的斡旋者，坚持政治解决所有热点冲突。沙伊和解是对话与和平的重大胜利，是中国特色热点问题解决之道的有益实践，为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了新典范。

去年12月，中沙伊三方联合委员会首次会议在北京举行。沙伊双方表示，坚持全面落实《北京协议》。中方强调将继续发挥建设性作用，支持沙伊双方持续迈出加强关系步伐。

沙特利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中国成功斡旋沙伊复交，这既是三国共同努力的结果，也是中国倡导的全球安全倡议在中东的成功实践。中国一贯支持中东国家独立自主选择发展道路，中国的安全观和发展模式与中东国家追求和平发展的诉求不谋而合，因而赢得地区国家的信任与认同，也让和平发展作为地区国家的共识更加深入人心。

分析人士指出，中国的政策和倡议着眼于促进国家间合作共赢，为中东地区提供了一种实现安全稳定的新模式，与西方大国以军事力量干预中东事务的做法截然不同。

埃及开罗美国大学政治学教授努哈·贝吉尔说，中国对阿拉伯国家和发展中国家的帮助和支持不附带任何政治条件，阿拉伯国家相信中国是真诚的伙伴，中国的外交和政治道路是一种有吸引力的模式。（参与记者：胡冠、沙达提、赵文才、董修竹、姚兵）

(责编：曹欣悦、崔越)