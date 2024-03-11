新华网3月10日电（周钧 张安楠）葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托日前在北京表示，中国对推动世界经济复苏发挥了积极作用。

在今年中国两会召开期间，纳西门托在接受新华网专访时说：“中国是葡萄牙在亚洲的最大贸易伙伴，也是葡萄牙的重要投资来源国。葡萄牙希望扩大向中国的出口以平衡双边贸易，我们也欢迎中国来葡萄牙投资。中国经济可持续发展使葡萄牙受益匪浅，同样，中国对推动世界经济复苏发挥着积极作用。”

纳西门托表示自己曾多次旁听两会。他说，两会总结中国过去一年的成果，对中国未来发展方向进行展望和预测，被视为中国政治生活中的大事。同时，这也是葡萄牙观察和了解中国政治的窗口。

谈到中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，纳西门托认为中国为推动全球发展和帮助发展中国家所采取的积极举措有着十分重要的意义。纳西门托希望两国能够加强在该领域的合作。

纳西门托还提到，各国应共同遵守联合国宪章，坚持通过对话协商，以和平手段解决争端。他说，葡萄牙和中国都致力于践行真正的多边主义，积极推动多边机制发展，维护以联合国为核心的国际体系。中国作为负责任的大国致力于全球发展，增进人民福祉，同时中国的发展趋势也是不可阻挡的。

今年是葡中建交45周年，也是澳门回归25周年。纳西门托说，一直以来，葡中关系保持了良好的发展势头。葡萄牙积极参与“一带一路”倡议，该倡议造福两国人民。葡萄牙希望能和中国在经贸、清洁能源、科技、卫生等领域有更多合作。

纳西门托特别提到孔子学院有力地促进了两国的文化交流。里斯本等城市开设孔子学院，中国很多大学也都在教授葡语。这种文化交流能够为巩固两国的友好合作贡献力量，他也感到很荣幸。

谈到对中国发展感受最深的方面，他表示，中国越来越注重环境可持续发展和生活质量的提高，为其他国家提供了发展的典范。

纳西门托很喜欢中国。他说：“我经常吃中餐、参观博物馆、寺庙，在马路上认识不同的中国人，这对我来说很有趣。我想更深入地了解这个国家，并告诉葡萄牙人中国的发展变化，真实的中国是什么样的。”

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