新华社华盛顿3月10日电 美国总统拜登和前总统特朗普9日各自在“摇摆州”佐治亚举行竞选集会，相互大肆攻击，拉开对决序幕，美国2024年总统选举的选战进入新阶段。

民主党人拜登当天在佐治亚州亚特兰大市对支持者说，他和共和党人特朗普有着“截然不同的价值观”，如果特朗普重返白宫，美国将充满“怨恨、复仇和报复”。此外，拜登抨击特朗普在堕胎、税收、移民等问题上的立场。

特朗普在佐治亚州罗马市举行的集会上揪着移民和边境安全问题炮轰拜登，指责他放任移民通过非法方式从美国南部边境涌入，称拜登“犯下的罪行”永远不会得到原谅。特朗普在集会上还模仿拜登的说话和举止以示嘲讽。

佐治亚州位于美国东南部，在2016年总统选举中被特朗普拿下。4年后，拜登赢得该州。美国选举专家和研究机构认为，佐治亚、密歇根、威斯康星、宾夕法尼亚等“摇摆州”将继续在今年大选中发挥“关键”影响力。美国《国会山报》文章写道：拜登和特朗普“对决式”访问佐治亚，开启二人“大选战斗”。

美国十几个州和领地5日举行总统选举党内初选。在这场被称作是“超级星期二”的初选中，拜登和特朗普分别在民主党初选和共和党初选中胜出，各自扩大党内领先优势。美国媒体预计，特朗普最早可在本月12日提前锁定共和党总统候选人提名，拜登最早可在本月19日提前锁定民主党总统候选人提名。

拜登7日发表国情咨文，他指责特朗普破坏“美国民主”、在枪支暴力问题上不作为等。当时，拜登没有“点名”特朗普，而是用“我的前任”指代。特朗普日前在社交媒体上说，拜登是美国“民主的威胁”；拜登的国情咨文“愤怒、极化且充满仇恨”。

多项民调显示，多数美国人对于拜登和特朗普又一次在大选中相遇表示失望。弗吉尼亚州选民乔治·阿戈代尔说，这是“我经历的最差的一次选举，我们没有更好的候选人，这太糟糕了”。

初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。

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