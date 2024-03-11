本报记者 刘 刚 颜 欢 沈小晓

近年来，志愿服务在多国得到越来越多的认可和推广。联合国有关数据显示，全球有6.5%的劳动年龄人口参与正式志愿服务，14.3%参与非正式志愿服务。越南、西班牙、埃及通过完善立法、加强管理、增加培训等方式，让志愿服务更加制度化、专业化，为志愿服务发展营造更加良好的环境。

越南——

不断推动志愿服务活动创新

桌上摆着一张居民身份证，青年志愿者阮俊英正拿着智能手机帮助一位老人注册电子身份证——这是今年越南多地开展志愿服务活动中的一幕。越南首都河内市的共青团组织相关负责人朱洪明介绍，该市为参加志愿服务的青年举办了电子商务、数字技术应用等培训和研讨活动，以便他们更好地从事志愿服务。近年来，越南不断推动志愿服务活动创新，助力青年志愿者掌握更多技能、服务他人。

越南青年志愿服务活动由来已久，其中，胡志明市的暑假青年志愿服务项目已实施30余年。该市组织的高考接力服务、凤凰花志愿服务、红色暑假志愿服务、蓝衣家教志愿服务等项目，吸引当地大学生等青年群体的积极参与。胡志明市共青团的数据显示，30余年来，该市动员约500万人次青年参加志愿服务，新建、维修7720间爱心房屋，建设和改造870公里道路。该市志愿服务模式还向其他省市延伸，并在全国形成共青团组织搭台、广大青年积极参与、全社会共同助力的志愿服务氛围。

为促进志愿服务规范科学开展，越南政府2021年3月出台“关于青年志愿者的规定”。根据该规定，组织方要为志愿者提供相关培训，包括进行志愿服务所需的知识和技能。对于积极参加志愿服务活动的青年，不但可以获得志愿服务证书，还能依据职业教育法、就业法等规定，享受职业培训和就业等政策支持。

越南国家主席武文赏表示，志愿服务为广大青年提供了提升自我、实现人生价值的重要机会，让青年人在一项项志愿服务活动中获得启迪和收获。

西班牙——

创造便利条件扩大志愿者队伍

“马德里志愿者”是西班牙首都马德里市政府的一个公共项目，由马德里市议会的家庭、平等和社会福利部门发起，面向全社会公开招募志愿者。打开“马德里志愿者”网站主页，近期志愿活动排得满满当当：“马德里与你相伴”项目为老年人提供居家和社区护理服务的解决方案；“儿童周”通过各类活动呼吁父母给予孩子更多关注和陪伴；“糖尿病患者健步走比赛”希望带动相关人群加强锻炼……

西班牙2015年颁布《志愿者法》，将志愿服务定义为环保、社区、文化、体育、教育、国际、自然活动、灾难救助、医疗和社会服务十大类。在工作、生活之余参与丰富多样的志愿服务活动，已成为不少西班牙人生活的一部分。

西班牙政府为扩大志愿者队伍提供诸多便利。各大区、红十字会、学校等机构都建立了志愿服务平台，注册和申请手续十分便捷。很多地方政府还组织专门的培训项目，为参加志愿服务的个人提供医疗、护理、信息技术等培训，让志愿服务更加专业。

米格尔·马尔科是西班牙自然保护联盟“原生动物群及其栖息地修复组织”的一名志愿者。参加志愿服务以来，他积极参加鸟类保护，与其他志愿者一起跑了全国很多地方，对受伤的野生鸟类进行救治护理。他还曾在荒岛上观察濒危鸟类的生存环境，为其栖息地修复提供一手资料。马尔科的志愿服务经历，感动了不少西班牙人。马尔科说，每一名志愿者都在努力“让世界变得更美好”，“希望通过我们的志愿服务，让更多人认识到保护大自然的重要性，同时吸引更多人参与到这一有意义的工作中来”。

埃及——

为志愿服务提供政策保障和支持

在埃及首都开罗市中心的尼罗河边，穆罕默德·谢赫正蹚着没过脚踝的河水，打捞被丢弃的塑料袋、瓶子和其他垃圾，脸上的汗珠在阳光下闪烁。谢赫是参加“清理尼罗河垃圾”活动的数百名志愿者之一。

该活动由埃及非营利机构“非常尼罗河”组织发起，旨在通过垃圾收集和其他环保活动，提高民众环保意识、减少尼罗河污染。近几年，该组织发起的志愿活动，已从尼罗河收集了超过11万公斤的塑料瓶。埃及环境部官员莫娜·卡迈勒认为，志愿活动非常有效，通过在社区内开展志愿服务并发起宣传活动，可以让更多人了解环保的重要意义。

埃及政府对志愿服务工作进行了长远规划，促进全社会形成志愿服务风尚。2019年，埃及颁布了一部规范社会工作的法律，包括对志愿服务的支持和保障。在相关法律基础上，埃及发布了“国家志愿服务指南”。2021年12月，埃及社会团结部启动制定埃及志愿服务国家战略，并通过举办研讨会和座谈会，汇集各方力量，参与志愿服务政策的制定。

埃及政府还成立志愿服务联盟，以管理和整合现有的民间志愿机构，确保民间倡议和志愿服务项目的可持续性。2021年，埃及成立了新共和国青年联盟，专注于制定志愿服务规则、支持和实施社区发展计划。埃及社会团结部部长卡巴杰表示：“我们需要进一步传播志愿服务文化，拓宽人们对志愿服务的认识。”

“参加志愿活动改变了我对环境的认知。”参与清理尼罗河垃圾的志愿者阿勒韦斯表示，希望通过大家的积极行动，带动更多年轻人参与志愿服务，让生活变得更美好。

《 人民日报 》（ 2024年03月11日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)