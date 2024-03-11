面对关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题，中国外交始终站在历史正确的一边、时代进步的一边，作出了经得起实践和时间检验的决断

“中国的外交政策致力于维护国际公平正义，为促进世界和平与发展发挥重要作用”“中国始终相信人类发展进步的大方向不会改变，坚持践行真正的多边主义”“中国从不干涉他国内政，而是在尊重别国主权的前提下，利用自己的优势助力其他国家发展”……中国全国两会期间，国际社会高度关注并积极评价中国外交政策和对外关系走向。

当前，世界格局正在深刻变革，人类社会遭遇多重挑战。面对变乱交织的国际环境，中国坚定做世界的和平力量、稳定力量、进步力量。面对关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题，中国外交始终站在历史正确的一边、时代进步的一边，作出了经得起实践和时间检验的决断。中国外交为促进国际团结合作采取行动，为化解各种危机挑战提供方案，彰显新时代中国日益提升的国际影响力、创新引领力、道义感召力。

中国始终是维护和平发展的重要力量。中国携手各方推进人类命运共同体建设，构建人类命运共同体在中亚地区和中南半岛实现全覆盖，中国—非洲、中国—东盟、中国—阿拉伯、中国—拉美的命运共同体建设不断取得新成果。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议落地生根，为构建人类命运共同体注入重要动力。中国促成沙特和伊朗历史性和解，树立了政治解决热点问题的新典范；发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，派出政府特使同相关各方广泛接触，为推动重启和谈、恢复和平积极作为；在巴以问题上积极劝和促谈，加大人道主义援助，推动联合国安理会通过新一轮巴以冲突爆发以来首份决议，发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》。中国以维护和平发展的大国担当，为变乱交织的世界增添了稳定性、确定性和正能量。

中国始终是坚持团结合作的重要力量。中国始终致力于构建新型国际关系，巩固扩大全球伙伴关系网络。中国积极推进大国协调和合作，中俄新时代全面战略协作伙伴关系高水平运行，中美元首旧金山会晤就推动中美关系止跌企稳、重回健康发展轨道达成共识、明确方向，中欧各层级交流对话全面重启。中国按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针深化同周边国家关系，去年成功举办首届中国—中亚峰会。中国秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同广大发展中国家团结合作，去年推动金砖合作机制实现历史性扩员。今年是中国—阿拉伯国家合作论坛成立20周年、中国—拉共体论坛成立10周年，新一届中非合作论坛峰会将于秋天在中国召开。中方将同各方一道，不断汇聚发展中国家团结合作的“南方力量”，共同点亮全球治理的“南方时刻”。

中国始终是促进开放包容的重要力量。中国倡导普惠包容的经济全球化，顺应各国尤其是发展中国家的普遍要求，解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题。中国强调要坚决反对逆全球化、泛安全化，反对各种形式的单边主义、保护主义，坚定促进贸易和投资自由化便利化，破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。中国加大对全球发展合作的投入，帮助其他发展中国家提高自主发展能力。中方正同各方一道开启共建“一带一路”的第二个金色十年，让高质量共建“一带一路”成为推动各国共同发展的发动机、实现世界现代化的加速器。

中国始终是主持公道正义的重要力量。作为负责任大国，中国始终坚守正义、主持公道。中国践行真正的多边主义，坚定不移推进国际关系民主化。中国强调大小国家一律平等，每个国家都在全球多极体系中有自己的位置，都能发挥应有的作用。中国倡导平等有序的世界多极化，就是要体现各国权利平等、机会平等、规则平等，就是要共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍认同的国际关系基本准则。中国坚决反对霸权主义和强权政治，坚决抵制少数国家垄断国际事务，要求增加发展中国家在全球治理体系中的代表性和发言权，坚定维护发展中国家共同和正当权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

今年是中华人民共和国成立75周年，也是和平共处五项原则发表70周年。中国将同各方一道，以更宽阔的视野、更积极的作为，担起时代责任，携手应对挑战，推动世界走向更加美好、光明的未来。

《 人民日报 》（ 2024年03月11日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)