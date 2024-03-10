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中国援圭亚那医疗队向当地捐赠宫颈癌筛查医疗物资

2024年03月10日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢3月8日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：当地时间3月8日，中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队与圭亚那卫生部在乔治敦公立医院举行宫颈癌HPV筛查医疗物资捐赠仪式。中国驻圭亚那大使郭海燕、圭亚那卫生部部长安东尼等出席并致辞。

中圭双方代表合影。中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队供图

中圭双方代表合影。中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队供图

安东尼对中方30余年来为圭亚那医疗事业的发展所作出的贡献表示感谢。他表示，此次物资捐赠和筛查工作将提升圭亚那当地宫颈癌HPV筛查水平、造福当地民众，并为圭亚那医疗事业的良性循环助力。“一批批中国医疗队队员把先进医疗技术和设备带到圭亚那，成为圭亚那卫生事业发展的重要力量。期待两国在医疗基础设施建设、医护人员培训、重大疾病预防等方面开展更多合作。”安东尼说。

郭海燕在致辞中表示，值此“三八”国际妇女节之际，全新的宫颈癌HPV筛查医疗物资捐赠和项目启动将是中国人民为圭亚那女性带来的一份节日礼物。今后中国将继续通过加强援圭医疗合作、医疗物资捐赠等方式推动两国卫生健康领域合作不断深入。

据悉，此次捐赠的医疗物资总价约70万人民币，包括宫颈癌HPV筛查检测仪器Care-HPV、试剂、采样设备、电子阴道镜等，拟用于圭亚那全国范围内的宫颈癌筛查工作。

(责编：崔译戈、张悦)

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