人民网巴黎3月8日电 （记者尚凯元）当地时间8日下午，由海南省旅游和文化广电体育厅主办的“你好！中国 阳光海南”国际影像展暨海南旅文推介活动在法国巴黎举行。活动通过图片与实物展览、播放海南省旅文宣传片等形式，向法国公众全面推介海南旅文新产品、新业态、新形象，近百名中法嘉宾出席活动并交流互动。

本次活动在巴黎东方中心举办，现场共设置阳光海岛、雨林精灵、康养圣地、购物天堂等图片展区，以及黎族服饰、黎族织锦、椰雕、贝雕等海南特色展品。海南省旅游和文化广电体育厅副厅长王忠云在现场致辞中介绍，海南是21世纪海上丝绸之路的战略支点，更是美丽、浪漫的国际旅游度假目的地。

据统计，2023年海南接待国内外游客突破9000万人次，同比增长49.9％。2024年春节假期期间，海南全省接待游客951.45万人次，实现旅游总收入151.27亿元，两项指标再创新高。

外方嘉宾参观活动现场展示的海南特色黎族服饰。活动主办方供图

近期，海南省在促进境外游客来琼旅游方面持续发力，面向国际游客定向打造多种特色旅游产品。据介绍，海南现已开通50条境外航线，15条邮轮航线、13个游艇码头和2300余个游艇泊位，乘坐高铁3小时即可环岛一圈。新近推出的海南环岛旅游公路全长近1000公里，贯穿12个沿海市县和205个海湾、景区、度假区、公路驿站、旅游小镇和产业小镇，涵盖了滨海度假、体育运动、医疗康养、研学科考等旅游产品。

此外，海南于近日对“海南放心付”平台开启公测，积极推动实施境外游客入境旅游便利化。

世界旅游组织特别顾问玛丽-皮埃尔·布歇-奥利耶观看活动现场图片展览。活动主办方供图

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