人民网迪拜3月9日电 （记者管克江）第三届利雅得通信科技与信息技术展近日在利雅得展览与会议中心举行。来自180多个国家和地区的1800多家企业参展，1100名嘉宾发表演讲，预计17万多人参观了展览。展会由沙特通信和信息技术部主办。沙特通信和技术大臣阿卜杜拉·苏瓦哈表示，本届展会各方将在沙特通信和信息技术领域投资119亿美元，深化新兴技术、创新和云计算领域合作，助力沙特成为地区最大数字经济体。

近百家中企参会，展示创新技术和解决方案，与沙特各方签署合作协议，共谋创新发展。

华为在主展厅展示了数字通信、储存、光纤网络、智能协同等技术在公用设施、金融、交通、制造业等领域的应用：智慧城市系统将城市各模块纳入可视化动态管理，实现立体智能巡查，提升安全性和治理效率；数字孪生城市，精准监测城市建筑、耕地、绿植、水源等城市环境指标；数字人智慧大脑，以问答方式向游客推荐适宜的游玩路线、酒店和餐厅……

观众在体验华为展示的智能汽车。人民网记者 管克江摄

XbotPark机器人基地及深圳科创学院在主会场展示了近20家初创企业产品：无人驾驶矿卡、扫拖一体扫地机器人、新能源水面清洁无人船、智能建造机器人、全球最灵活的小型机器狗、如同电脑主机大小的便携式洗碗机……XbotPark及深圳科创学院发起人李泽湘教授表示，中国发展新质生产力需要更多的颠覆性创新、自主创新，为此需要构建一个生态系统，把学校教育、社会发展需求和产业经济有机结合起来，建成中国特色世界水平的“新工科教育”体系。

一名观众在体验操作机器狗。人民网记者 管克江摄

荣耀在中东地区首次发布了Magic6 Pro手机。荣耀首席营销官郭锐受邀在大会演讲，这也是唯一一位手机厂商代表。郭锐在接受人民网记者采访时表示，得益于中国完整畅通的供应链以及不断发展的先进制造业，中国高端手机品牌在国际市场上的优势将不断凸显，同样，中国手机品牌始终聚焦高质量发展，满足消费者新需求，就能培育更多新质生产力，带动中国的产业链供应链水平进一步提升。

两名观众在荣耀手机展台前交流。人民网记者 管克江摄

展会期间，中国移动国际有限公司沙特公司与多家中东企业签署合作备忘录，加强在物联网、人工智能等领域的创新合作。腾讯云与沙特第二大电信服务商Mobily合作推出“走进沙特”计划，支持沙方构建新型企业云服务平台。

沙特咖啡电商品牌“卡啡”与中沙合资的沙特云计算公司签署合作协议，阿里云将为沙方提供数字人才培训。来自科威特的物流科技公司“乐哈”与上海一家机器人企业合作，将采用中国产机器人进行无人仓储管理。“乐哈”创始人萨利赫表示，不久前他刚去中国访问，对中国强劲的产业链水平和科技创新能力印象深刻，中国与中东国家加强合作，将为更多的中东初创企业提供机遇。上述两家企业都得到了易达资本的注资支持。易达资本创始人和管理合伙人李晋吉表示，沙特正大力发展经济多元化，聚焦发展信息技术、人工智能等前沿领域，中国拥有强大的工业能力，科技创新不断取得新突破，公司将助力更多中国企业在中东落地，并更好走向海外。

利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议深度对接，产生了丰硕成果。中国正加大创新力度，致力于发展新质生产力，沙中数字经济领域合作前景广阔。

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