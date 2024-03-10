人民网雅加达3月9日电 （记者李培松、曹师韵）3月8日，印度尼西亚三一一大学与中国西华大学、四川锂源新材料有限公司、印度尼西亚锂源新能源有限公司在中爪哇省梭罗市签署产学研校企国际合作谅解备忘录，并举行产学研校企合作基地揭牌仪式。合作协议明确了中印尼四方机构在人才培养、教产研究和技术孵化方面的国际合作框架。

西华大学、三一一大学、印尼锂源新材料有限公司、四川锂源新能源有限公司四方共同签署国际合作协议。印尼三一一大学孔子学院供图

在印尼政府大力发展新能源产业的背景下，中国新能源企业的技术优势在东盟国家产业布局和本土化发展中大有可为，出海中资企业目前需要大量“中文+职业”复合型双语人才。四方合作将为印尼企业本土员工提供中文培训，并共同打造“中文+专业”学历培养项目，为企业定制培养既能熟练掌握中印尼语言、又能掌握扎实专业技能的复合型国际人才。依托两校专业优势、中企技术优势和孔子学院的中文教育优势，相关合作将助力中印尼产业对接和协同发展，更好地服务“一带一路”倡议和当地经济社会发展的需要。

此次合作是印度尼西亚三一一大学和中国西华大学在继共建孔子学院、共建三一一大学中文与中国文化系、联合开设中文本科“2+2”双学位人才培养项目等校际合作之后，与中印尼产业界的一次深度合作，也是探索教产学研国际合作的一次全新尝试。

合作方代表为“产学研校企国际合作基地”揭牌。印尼三一一大学孔子学院供图

协议签署后，三一一大学、印尼锂源新能源有限公司、西华大学和四川锂源新材料有限公司的领导共同为“产学研校企国际合作基地”揭牌。四川和印尼两地企业将为“中文+专业”项目的印尼留学生提供实习实训基地和就业去向。

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