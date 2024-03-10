新华社北京3月10日电 瑞典政府9日宣布恢复资助联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处），首笔款项金额约2000万美元。西方国家因以色列一番指认而对该机构“断捐”一个多月，但随着加沙地带人道危机日益加重，部分国家近日宣布恢复资助。

瑞典政府在声明中说，2024年将向近东救济工程处拨款总计4亿瑞典克朗（约合4000万美元），“今日的决定涉及拨付首笔资金2亿瑞典克朗（2000万美元）”。作为条件，近东救济工程处“允许采取管控措施和独立审计，以便加强内部监督、对员工施加额外管控”。

今年1月末，以色列指认近东救济工程处12名雇员参与去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列境内军民目标的大规模袭击。美国、加拿大、英国等多个国家随后暂停向近东救济工程处提供资金，合计大约4.5亿美元，占后者年度预算近一半。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务，在上述地区共雇佣大约3万名员工，其中加沙地带有大约1.3万人，是加沙地带最大的援助提供方。

新一轮巴以冲突已持续5个月，以色列在加沙地带的军事行动造成巴方重大人员伤亡，人道主义危机加剧，数十万人口面临饥荒。由于以方封锁，用卡车经口岸运入救援物资的方式已几乎停滞，多国只能空投食物等物资。

欧洲联盟委员会原应在2月底前拨付总额8200万欧元的资助款，但也因以方指认而搁置。在近东救济工程处同意接受审计等条件后，欧盟委员会本月1日宣布将于本周“解冻”资助，首笔拨款约5000万欧元。加拿大也于8日宣布恢复资助的决定。

就以方1月份的指认，联合国正开展一项独立调查和一项内部调查，那12名雇员已被解雇。以方近来还指控近东救济工程处400多名雇员是“加沙地带恐怖组织武装人员”，但未提供证据。近东救济工程处4日指责以色列对其雇员“刑讯逼供”，散布关于该机构不实信息，企图令这一机构解散。（郭倩）

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