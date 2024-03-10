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科威特举办中国文化美食节

2024年03月10日14:56 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城3月10日电（记者尹炣）集美食、健康、旅游和文化体验于一体的中国文化美食节9日在科威特首都科威特城贾比尔文化中心举行，丰富多彩的活动受到科威特民众欢迎。

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，一名女子体验中国传统服饰。新华社发（阿萨德摄）

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，一名女子体验中国传统服饰。新华社发（阿萨德摄）

　　北京鑫福海艺术团职工管乐团奉献的精彩演出拉开活动序幕。在美食展区，烤鸭、松鼠鱼、饺子、拉面等美食为来宾带来一场色香味俱全的盛宴；健康展区一边是中国援科医疗队现场展示针灸、拔罐等中医传统技法，一边是展示“中国智造”的智能穿戴产品，吸引来宾争相体验；旅游展区通过VR等高科技手段让来宾“云游”中国，充分感受中国的地大物博。此外，现场还设有汉服、书法、剪纸、雕版印刷、竹编、茶艺等非遗文化体验展台。

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，人们体验中国美食。新华社发（阿萨德摄）

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，人们体验中国美食。新华社发（阿萨德摄）

　　中国驻科威特大使张建卫在活动现场表示，文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。中方期待同包括科威特在内的各国一道，不断深化人文领域交流与合作，为构建人类命运共同体作出积极贡献。中国驻科威特大使馆希望通过此次文化美食节，打造以文化为桥、以美食为媒，积极促进两国民心相通，让更多科威特民众更全面、立体了解中国。

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，人们欣赏中国乐队带来的中国曲目。新华社发（阿萨德摄）

3月9日，在科威特首都省贾比尔文化中心，人们欣赏中国乐队带来的中国曲目。新华社发（阿萨德摄）

　　科威特政府官员以及外国驻科使节、科各界友好人士、在科中资机构、华侨华人代表等1000余人出席活动。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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