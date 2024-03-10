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中国援桑给巴尔医疗队走进维通戈吉医院开展义诊和宣教活动

2024年03月10日11:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月9日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队9日走进桑给巴尔奔巴岛的维通戈吉医院开展健康义诊和宣教活动。

第33期援桑给巴尔医疗队在维通戈吉医院开展义诊宣教活动。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

第33期援桑给巴尔医疗队在维通戈吉医院开展义诊宣教活动。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

医疗队队员和当地医生搭配成组，成立了内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、骨科、麻醉疼痛科7个组，为100多位患者提供血压测量、血糖检测、健康咨询、急诊救治等服务，并针对患者病症赠送相应治疗药品，同时对医院的新手术室提供了优化管理的中国经验，此次活动得到当地医生和民众高度赞许和感谢。

第33期援桑给巴尔医疗队指导当地医生进行疾病诊疗。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

第33期援桑给巴尔医疗队指导当地医生进行疾病诊疗。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

院长卡迪动情地说道，“感谢60年来，中国医疗队为桑给巴尔人民提供的无私的医疗帮助！愿我们两国的友谊地久天长！”

医疗队副队长李广表示，本着“大爱无疆”的中国医疗队精神，将持续开展健康义诊活动，帮助当地医生提高诊治水平，为加深中非两国人民友谊、促进人类命运共同体的发展贡献力量。

(责编：崔译戈、常红)

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