人民网华盛顿3月9日电 （记者李志伟）当地时间3月7日晚，中国驻美国大使馆参加在华盛顿联合车站广场举行的驻美使团“使馆主厨挑战赛”，荣获专业评审亚军。

中国驻美国大使馆的4名厨师荣获专业评审亚军。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆的4名厨师以中国四大菜系之一川菜为主题，展示独特的麻辣风味和丰富的烹饪技巧，精心烹制两道川菜——川香水煮鱼、宫保虾球，配以主食四川凉面和甜点冰皮月饼。厨师们还向观众展示了精湛的雕花技艺和精致的中式面点。

当地时间3月7日晚，华盛顿联合车站广场举行驻美使团“使馆主厨挑战赛”。图为当地民众在中国展台前体验中国美食。人民网记者 李志伟摄

使馆工作人员详细为现场美食家和来宾讲解菜品色香味特点、原料特色、烹制手法及其中蕴含的中华美食文化。

使馆工作人员详细为现场美食家和来宾讲解菜品色香味特点、原料特色、烹制手法及其中蕴含的中华美食文化。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆的展台前很快排起长队。特色酒水台的中国白酒、茉莉花茶和祁门红茶深受来宾喜爱。赛事评委经过现场品尝和严格打分审核，评定中国使馆为专业评审第二名。

中国驻美国大使馆用大熊猫玩偶、川剧布袋木偶、京剧人物书签、熊猫游中国冰箱贴等特色文创布置展台，播放《舌尖上的中国》川菜主题纪录片和美国网红美食博主品尝川菜的视频，充分展示中国传统文化。当地华人京剧社团的青年演员现场表演京剧选段，展示唱、念、做、打，赢得阵阵喝彩。现场观众近距离互动，上台学习京剧表演。

当地华人京剧社团的青年演员现场表演京剧选段，并与现场观众近距离互动。人民网记者 李志伟摄

本次挑战赛由华盛顿大型活动机构“特区活动”组织举办。今年有20多国驻美使馆的主厨参加比赛。逾千名美各界民众参加了当晚的活动。

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