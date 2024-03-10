人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美使馆参加2024年“使馆主厨挑战赛”

2024年03月10日11:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿3月9日电 （记者李志伟）当地时间3月7日晚，中国驻美国大使馆参加在华盛顿联合车站广场举行的驻美使团“使馆主厨挑战赛”，荣获专业评审亚军。

中国驻美国大使馆的4名厨师荣获专业评审亚军。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆的4名厨师荣获专业评审亚军。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆的4名厨师以中国四大菜系之一川菜为主题，展示独特的麻辣风味和丰富的烹饪技巧，精心烹制两道川菜——川香水煮鱼、宫保虾球，配以主食四川凉面和甜点冰皮月饼。厨师们还向观众展示了精湛的雕花技艺和精致的中式面点。

当地时间3月7日晚，华盛顿联合车站广场举行驻美使团“使馆主厨挑战赛”。图为当地民众在中国展台前体验中国美食。人民网记者 李志伟摄

当地时间3月7日晚，华盛顿联合车站广场举行驻美使团“使馆主厨挑战赛”。图为当地民众在中国展台前体验中国美食。人民网记者 李志伟摄

使馆工作人员详细为现场美食家和来宾讲解菜品色香味特点、原料特色、烹制手法及其中蕴含的中华美食文化。

使馆工作人员详细为现场美食家和来宾讲解菜品色香味特点、原料特色、烹制手法及其中蕴含的中华美食文化。人民网记者 李志伟摄

使馆工作人员详细为现场美食家和来宾讲解菜品色香味特点、原料特色、烹制手法及其中蕴含的中华美食文化。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆的展台前很快排起长队。特色酒水台的中国白酒、茉莉花茶和祁门红茶深受来宾喜爱。赛事评委经过现场品尝和严格打分审核，评定中国使馆为专业评审第二名。

中国驻美国大使馆用大熊猫玩偶、川剧布袋木偶、京剧人物书签、熊猫游中国冰箱贴等特色文创布置展台，播放《舌尖上的中国》川菜主题纪录片和美国网红美食博主品尝川菜的视频，充分展示中国传统文化。当地华人京剧社团的青年演员现场表演京剧选段，展示唱、念、做、打，赢得阵阵喝彩。现场观众近距离互动，上台学习京剧表演。

当地华人京剧社团的青年演员现场表演京剧选段，并与现场观众近距离互动。人民网记者 李志伟摄

当地华人京剧社团的青年演员现场表演京剧选段，并与现场观众近距离互动。人民网记者 李志伟摄

本次挑战赛由华盛顿大型活动机构“特区活动”组织举办。今年有20多国驻美使馆的主厨参加比赛。逾千名美各界民众参加了当晚的活动。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部