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期待新时代的中欧关系“一路绿灯，畅通无阻”

欧时平
2024年03月10日09:16 | 来源：新华网
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全国两会是外界了解中国与世界关系的重要窗口。3月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会期间外长记者会上谈及新时代中欧关系，把“伙伴”“合作”“自主”“共赢”作为中欧关系的正确定位、主流基调、关键价值和发展前景，将“多边主义”“开放发展”“文明对话”作为展望中欧关系走向的关键词，充分表达了对中欧关系“一路绿灯，畅通无阻”的殷殷期待。

坚持伙伴定位，保持战略稳定。中欧全面战略伙伴关系走过了20年，已形成全方位、多层次、宽领域交流合作的格局。去年以来，习近平主席同德国、法国、西班牙等欧洲多国及欧盟领导人会谈会见，就中欧关系中的战略性、全球性议题深入交流，为中欧关系指方向、画蓝图、提信心、增动力。当前，中欧关系呈现巩固发展的良好势头，战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰富成果，是中欧“合作远大于竞争，共识远大于分歧”的真实写照。然而，在保护主义抬头、冷战思维和集团政治回潮的背景下，欧洲近年来出现“制度性对手”“去风险”等对华负面论调，干扰了双方关系发展。双方不能因制度不同就视彼此为对手，不能因出现竞争就减少合作，不能因存在分歧就进行对抗。回顾中欧关系历程，只要双方坚持全面战略伙伴关系定位，保持独立自主，加强战略沟通，以建设性对话增进理解、妥处分歧，就能确保中欧关系行稳致远，为变乱交织的国际局势注入稳定性和正能量。

践行多边主义，完善全球治理。中欧都是世界多极化和经济全球化的坚定支持者，都反对阵营对抗和“零和博弈”，反对“脱钩断链”。在推动构建平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化上，中欧有共同利益，更肩负共同责任，在以联合国为中心的多边框架内共同推动政治解决热点问题，就重大议题凝聚国际共识，构建人类命运共同体。面对乌克兰危机加剧延宕、巴以冲突硝烟再起，叠加效应可能引发全球难民、能源、粮食安全等危机，中欧应加强协调合作，共同为推动局势降温、维护世界和平稳定发挥积极作用。面对全球气候和生物多样性挑战，中欧应践行真正的多边主义，发挥引领作用，携手共建地球生命共同体。面对全球发展赤字，中欧可推动高质量共建“一带一路”倡议和“全球门户”计划对接，共同为全球繁荣发展、实现联合国可持续发展目标作出积极贡献。

倡导开放发展，实现互利共赢。中国式现代化和欧洲一体化是中欧各自着眼未来作出的战略选择，双方应相互尊重、相互支持，以更深入、更广泛合作拉紧中欧利益共同体的纽带，实现开放发展、互利共赢。过去20年，中欧贸易额增长近9倍。中欧互为第二大贸易伙伴，日均约有23亿美元的商品货物在中欧间流转，为双方人民带来实实在在的利益。中欧班列已通达欧洲25个国家219个城市，带动了沿线国家和地区经济发展和民生改善。事实充分证明，中欧有广泛的共同利益，双方合作有强大韧性和潜力。当前，中国经济企稳向好，中国高水平开放和高质量发展将为欧洲及世界提供新机遇。我们愿视欧洲为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，欢迎欧洲更多优质产品、技术、服务进入中国市场，推进传统产业升级和新兴产业发展，共同增强中欧经贸关系的可靠性、稳定性。同时，也希望欧方秉持开放理念，为中国企业营造公平、公正和非歧视的营商环境。

推动文明对话，促进民心相通。中欧分别是东西方文明的发源地，悠久的历史、厚重的文化赋予双方人民沉稳的力量和包容的品格，让彼此善于从不同文明中寻求智慧、汲取营养。近年来，双方互办文物展、图书展、电影节、艺术节、音乐节以及文化年、旅游年等活动，在城市建筑、博物馆美术馆交流、文化遗产保护等领域加强合作。中国近期简化来华签证手续，增加国际航班数量，对法、德、瑞士等欧洲11国试行免签政策，为包括欧洲在内的各国人民来华旅游学习、投资兴业提供了更多便利。下步，中欧将深化人文交流、加大人员往来，以开放包容的态度开展交流对话，在互学互鉴中共同进步，不断夯实民意基础，拉紧友谊纽带，为中欧关系发展提供新动力。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”展望未来，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，应坚持互利合作、开放共赢，推动全面战略伙伴关系从新一个10年的起点再出发，为世界发展和人类未来谱写更美好的华章！

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、贾文婷)

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