新华社达累斯萨拉姆3月9日电（记者华洪立）中非智库论坛第十三届会议8日在坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆举行。驻坦国际组织代表、外交使节及来自中国和非洲共50个国家的政府官员、智库学者、企业家等300多人通过线上线下结合的方式参加会议。

本次会议主题为“构建人类命运共同体的中非实践”，重点探讨中非在工业化、农业现代化以及人才培养领域的合作机制、战略举措及务实行动。

坦桑尼亚教育和科技部副常务秘书詹姆斯·姆多埃在会上致辞时说，近年来，中非智库论坛通过举办系列高水平活动，有效加强了非中各界联系，希望中非智库学者优先关注教育政策改革，提出更具包容性的方案，为坦桑尼亚学校教育与就业协调发展提供更多务实性建议。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健致辞时说，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，将深刻改变世界历史进程。作为中非合作论坛的重要分论坛之一，中非智库论坛为中非发展合作建言献策。

达累斯萨拉姆大学执行校长纳尔逊·博尼法斯说，中非智库论坛是非中民间交流的重要沟通平台，工业化、农业、绿色发展、贸易投资和消除贫困等诸多主题在论坛上得到充分关注和讨论，为增强坦中合作提供坚强保障。

浙江师范大学党委书记蒋云良发言时说，中非合作正迈向新征程，中非学者围绕双方在全球发展合作、安全合作以及文化交流互鉴中的主张和实践进行讨论，具有特殊而重要的意义。

本次会议发布了《中非智库关于深化全球发展合作的共识》，以及中、英、法文版本的《关于构建中非智库合作网络的倡议书》，呼吁加强中非智库合作，构建合作网络，促进双方相互理解与共同发展。

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