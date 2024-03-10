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美国“西南偏南”大会聚焦科技与艺术多元创新

2024年03月10日09:14 | 来源：新华网
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　　新华社美国奥斯汀3月8日电（记者徐剑梅）美国“西南偏南”大会和艺术节8日在得克萨斯州首府奥斯汀拉开帷幕，相关活动聚焦科技与艺术相结合的多元创新，包括人工智能、太空探索、医疗保健和无人驾驶等领域的新技术和新趋势。

　　当天，主办方负责人休·福里斯特致欢迎辞说，把各行各业创意人才联结在一起，能显著放大创意的影响力。他说，大会和艺术节希望“走出舒适区”。

　　美国桂冠诗人阿达·利蒙在开幕活动上作了“太空与诗歌”主旨演讲。今年10月，美国“欧罗巴快帆船”探测器将启程飞往木星卫星木卫二，她创作的诗歌《赞美神秘》也将随探测器遨游太空。利蒙说，把太空探索与诗歌联系起来的是人类无限的好奇心。

　　人工智能再度成为大热话题。根据日程安排，著名人工智能产品ChatGPT的相关负责人，还有来自超威半导体公司、戴尔公司、微软公司等企业的知名人士将和听众分享他们眼中人工智能和计算技术的愿景与挑战。

　　奈飞出品、根据中国科幻作家刘慈欣同名小说改编的系列电视剧《三体》当天作为“西南偏南”影视节的开幕片举行了全球首映。

　　本届“西南偏南”大会和艺术节将于3月16日结束。其间除五花八门的讲座外，创意产业博览会、扩展现实（XR）体验展、富有科技感的艺术装置系列展示、面向全球科技初创公司的推介奖和旨在发现“变革性和前瞻性”创新的创新奖评选活动等也颇具特色。相关活动还会吸引世界各地众多乐队和音乐家前来演出。

　　“西南偏南”的名称灵感来源于导演希区柯克的经典悬疑片《西北偏北》，大会创办于20世纪80年代，集科技、音乐、电影、交互式多媒体于一体。

3月8日，在美国奥斯汀，人们参加奈飞出品、根据中国科幻作家刘慈欣同名小说改编的系列电视剧《三体》的3D视觉体验活动。该剧当天作为“西南偏南”影视节的开幕片举行了全球首映。新华社记者 徐剑梅 摄

3月8日，在美国奥斯汀，人们参加奈飞出品、根据中国科幻作家刘慈欣同名小说改编的系列电视剧《三体》的3D视觉体验活动。该剧当天作为“西南偏南”影视节的开幕片举行了全球首映。新华社记者 徐剑梅 摄

3月8日，在美国奥斯汀，人们在“西南偏南”大会和艺术节主会场参加活动。新华社记者 徐剑梅 摄

3月8日，在美国奥斯汀，人们在“西南偏南”大会和艺术节主会场参加活动。新华社记者 徐剑梅 摄

3月8日，在美国奥斯汀，美国桂冠诗人阿达·利蒙（右）参加“西南偏南”大会和艺术节开幕活动。新华社发（李波摄）

3月8日，在美国奥斯汀，美国桂冠诗人阿达·利蒙（右）参加“西南偏南”大会和艺术节开幕活动。新华社发（李波摄）

(责编：崔译戈、贾文婷)

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