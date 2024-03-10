新华社巴拿马城3月8日电 太子港消息：当地时间8日，位于海地首都太子港的总统府附近爆发大规模枪战。

据当地媒体报道，8日晚太子港全境都能听到枪声，主要集中在太子港西南部的蒂尔若、帕科等区。目击者说，当地武装团伙试图占领市中心的警察局，并和警察爆发冲突。

2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求海地总理阿里埃尔·亨利下台。3月3日晚，海地政府发布公报说，位于太子港的国家监狱和位于太子港市郊的克鲁瓦－德布凯监狱2日晚开始遭武装团伙袭击，造成警察和监狱工作人员伤亡，大量囚犯逃脱。西部省进入为期72小时的紧急状态，海地政府此后又将紧急状态延长至4月3日。

据报道，救援组织警告说，海地人道主义局势持续恶化，药品和食品都陷入短缺。联合国驻海地办事处说，海地有近3000名孕妇缺少基本医疗服务，无法获得及时的医疗援助可能会危及部分孕妇的生命。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未如期举行。

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