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美国宝尔博物馆举办大型亚洲漫画艺术展

2024年03月10日09:10 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶3月8日电（记者谭晶晶）位于美国加利福尼亚州的宝尔博物馆8日开启亚洲漫画艺术展。据馆方介绍，这是迄今登陆北美的最大规模亚洲漫画艺术展。

　　此次名为“亚洲漫画：一种艺术形态的演变”的展览汇集了亚洲20个国家和地区的400多件漫画艺术品，展品包括原创漫画、出版物、插画、动画胶片、雕塑和多媒体作品等，涵盖《西游记》《铁臂阿童木》《哆啦A梦》《名侦探柯南》等经典作品内容，时间跨度200余年。展览将持续至今年9月8日。

　　宝尔博物馆董事长施刘秀枝在接受新华社记者采访时说，本次展览以时间为轴，从传统的手绘创作到时兴的数码演绎，集中展现了亚洲漫画的起源和发展，以及漫画文化对电影、动画、时尚、音乐、电子游戏等其他艺术门类的影响。希望展览为美国受众提供了解亚洲漫画艺术的窗口，帮助他们更好理解亚洲文化。

　　施刘秀枝表示，宝尔博物馆正在积极与多家中国博物馆商讨合作项目，希望通过双向交流增进美中两国民众对彼此文化的了解。

　　宝尔博物馆成立于1936年，是美国加利福尼亚州奥兰治县最大和历史最悠久的文化艺术博物馆，收藏来自世界各地的文化艺术品逾10万件，被美国博物馆协会评为“美国必看博物馆之一”。该馆常设中国厅，厅内的中华五千年精品展共展出近200件涵盖中国各个历史时期的展品，是最吸引参观者的展览之一。2000年以来，宝尔博物馆先后举办了十多次中国特展。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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