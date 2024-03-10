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扎尔达里第二次当选巴基斯坦总统

2024年03月10日00:05 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡3月9日电（记者蒋超）巴基斯坦9日举行新一届总统选举，人民党联合主席阿西夫·阿里·扎尔达里当选。这是扎尔达里第二次当选巴总统。

　　巴基斯坦相关法律规定，巴总统由国民议会（议会下院）、参议院和4个省议会的议员通过不记名投票方式选举产生，获简单多数票的候选人即可当选。

　　当天的选举由巴基斯坦选举委员会主持监督。根据选举委员会公布的计票结果，扎尔达里获411票，由“逊尼派团结委员会”等党派和独立议员推举的普什图民族人民党主席马哈茂德·汗·阿查克扎伊获181票，扎尔达里当选。投票开始前，伊斯兰贤哲会和伊斯兰促进会分别宣布两党全体议员弃权。

　　扎尔达里当选后，巴基斯坦总理夏巴兹向他发去贺电。

　　扎尔达里生于1955年，是巴基斯坦已故前总理贝·布托的丈夫，曾于2008年9月至2013年9月担任巴总统。

　　2023年8月，时任巴基斯坦总统阿尔维批准解散国民议会，此后巴基斯坦进入看守政府期。今年2月8日，巴举行新一届国民议会选举。计票结果显示，任何政党或独立参选人集团均未单独获得过半数议席。经过协商，巴主要政党穆斯林联盟（谢里夫派）与人民党达成一致意见，同意组建联合政府，并一致推举夏巴兹竞选新一届政府总理，推举扎尔达里竞选新一届总统。3月3日，夏巴兹在国民议会举行的新一届政府总理选举中胜出。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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