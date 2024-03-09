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国际锐评丨给全世界的警示！美国防部长赤裸裸承认发“战争财”

2024年03月09日21:41 | 来源：央视新闻客户端
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对于世界来说，美国长期大发“战争财”并不是秘密。随着俄乌冲突持续升级，那些把“和平”“民主”挂在嘴边的美国政客也忍不住承认了这点。

近日，美国国防部长奥斯汀在白宫的一场会议上说，俄乌冲突给美国经济带来“利好”。美方输送到乌克兰的武器，是由全美各地工人在美国制造的，这些投资扩大了美国设施规模，为美国工人创造了就业机会。他还毫不讳言，美国的支持让乌克兰人继续参与冲突，同时有利于美国的经济。

这番赤裸裸的表态，不由让人想起《美国保守派》杂志2022年4月的一篇报道：“华盛顿将同俄罗斯战斗到最后一个乌克兰人”。人们不禁要问，难道为了美国的经济繁荣，乌克兰要彻底沦为“炮灰”？全世界都要笼罩在战争阴霾下？

俄乌冲突是二战后最严重的欧洲局部战争，让当事国和欧洲付出了沉重代价，却让美国成了最大的赢家——从军火商到能源商再到农产品商，他们都在乌克兰人民的痛苦中赚得盆满钵满。

以美国军火商为例。美国国务院不久前公布了这样一份数据：2023年美国对外军售金额增长16%，达到创纪录的2380亿美元。其中，美国政府直接谈判的销售额达809亿美元，比2022年增长56%；美国公司的商业销售额达1575亿美元，比2022年增长2.5%。有分析指出，俄乌冲突是刺激美国对外军售攀升的主要原因。美联储数据印证了这一点——自俄乌冲突爆发以来，美国国防和航天领域的工业产值增长了17.5%。

那么，华盛顿是通过什么“套路”来发战争财的呢？简单说，就是“出口”转“内销”。俄乌冲突发生后，美方对乌克兰援助不断加码，创下二战以来美国对他国援助的新纪录。其中，最大头自然是军事援助。当然，这不是“免费的午餐”。这些军援开支必须主要用于采购美国制造的军火产品。

美国《华尔街日报》网站不久前报道说，美国国会参议院2月投票通过一项价值约950亿美元的“对外援助法案”，其中包括约600亿美元对乌克兰的军事支持。据美国政府官员透露，这笔金额的64%将会回流到美国军工业，推动美国重建国防工业基础，并为美国40个州提供就业支持。其实，64%的数字很可能保守了。因为美国国务卿布林肯曾公开说过，美国对乌军援资金的90%用于在美国本土生产援乌武器装备。

这些军购合同，最后通过美国国防部下发给美国军工巨头们。波音、通用动力、洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼、雷神等五大军工巨头坐享巨额订单，股价持续走高。而那些知晓内幕的国会山“股神们”，也顺带赚了一大笔。

战争财是不义之财，美国国防部长却颇为自得。这让外界看清：美国为一己之私让全球埋单是多么霸道。那些双手沾满鲜血的战争贩子，是世界动荡不安的罪魁祸首。

在美国240多年的建国史上，只有16年没有打过仗。在发“战争财”方面，它可谓由来已久。究其根源，在于美国早就形成由军方、军火商、议员、国防科研机构、智库和媒体组成的庞大利益集团，也就是俗称的“军工复合体”。它惯于对外挑动矛盾、制造危机，并通过各种方式影响政府决策，推动美国政府采取对抗性、军事化手段应对，从而实现“大炮一响、黄金万两”。

至此，人们看得很清楚：“挑动危机—制造战争—大发横财—巩固霸权”，是美国“战争机器”运转的逻辑。俄乌冲突，不过是美国“以战谋财”“以战养霸”的又一案例。如果问谁不愿意战事平息，一定有美国军工复合体及其操纵的政治力量。因为战事多持续一天，美国就能多赚一大笔钱，还能借机对外转嫁矛盾、给债台高筑的美国经济“打鸡血”，同时吸引欧洲资本向美转移，甚至利用美元的垄断地位对全球进行收割。

这种渗透到骨子里的资本冷血、唯恐天下不乱的霸权行径，值得全世界高度警惕。这也提醒人们：只有维护国际公平正义的力量进一步壮大，才能对美国“战争机器”形成有效制衡，世界的和平与发展才会有更多保障。

（国际锐评评论员）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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