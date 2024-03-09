人民网达累斯萨拉姆3月8日电 （记者黄炜鑫）中非智库论坛第十三届会议8日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆市举行，来自中国和非洲49个国家的政府官员、智库学者、媒体人士、企业家及驻坦国际组织代表300余人围绕“构建人类命运共同体的中非实践”进行研讨，共同发布《中非智库关于深化全球发展合作的共识》和《关于构建中非智库合作网络的倡议书》。

会议现场。人民网记者 黄炜鑫摄

会上，中非百位智库学者在前期充分酝酿、广泛征集双方意见的基础上，共同发布“中非达累斯萨拉姆共识”——《中非智库关于深化全球发展合作的共识》，呼吁国际社会本着相互尊重、团结合作、开放共赢、共同繁荣原则，深化发展合作，推动各国携手走向现代化，共筑人类命运共同体。

中非智库学者还联合发布《关于构建中非智库合作网络的倡议书》，呼吁加强中非智库合作，构建中非智库合作网络，促进双方相互理解与共同发展。

中非智库论坛是中非合作论坛框架下的重要分论坛。会上，代表们聚焦“世界大变局下的中非主张”“中国与非洲共同树立现代化发展合作典范”“携手推动落实‘一个倡议、两个计划’”等多个议题，重点就中非在工业化、农业现代化以及人才培养领域的合作机制和战略举措及务实行动进行深入探讨。

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