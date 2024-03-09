新华社华盛顿3月8日电（记者熊茂伶）美国国会8日通过2024财年六项拨款法案，为部分联邦政府部门提供运转至9月底的资金，避免此前通过的临时拨款法案资金8日到期而造成政府部门“停摆”。

参议院当天通过了这一揽子六项拨款法案，众议院本周早些时候已通过上述法案。法案将递交美国总统拜登签署生效。法案涵盖农业、能源与环境、住房、交通、退伍军人事务和司法部门，将为这些部门提供资金到本财年结束的9月30日。

由于美国国会两党未能及时就2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）拨款法案达成一致，国会此前分别于2023年9月和11月、2024年1月和2月四次通过临时拨款法案，暂时维持联邦政府运转。

2月底通过的临时拨款法案将为部分联邦机构和项目提供资金的期限由3月1日延长至3月8日，为其他机构和项目提供资金的期限由3月8日延长至3月22日。剩余部门的年度拨款法案需要在3月22日前通过，否则国防部、国务院和国土安全部等部门将面临“停摆”。

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